Bordalás habla sobre su filosofía, su futuro y se declara 'cruyffista'

El entrenador revelación de la temporada, José Bordalás, ha pasado por los micrófonos de El Transistor de Onda Cero para, junto a su presidente, Ángel Torres, analizar la gran campaña que está realizando el Getafe (4º clasificado) y hablar un poco de su filosofía de juego y cómo la transmite a sus jugadores para que ellos la plasmen sobre el terreno de juego.

"No me identifico con un modelo de fútbol, todos son válidos; es el entrenador el que tiene que adaptarse a los jugadores y perfiles que tenga. Lo que sí soy es exigente y riguroso con mis jugadores, pero no soy duro . Aunque si tuviera que elegir alguna, mi filosofía es cruyffista; fue mi ídolo como jugador y también como entrenador", declaró.

Se le preguntó por su polémica relación con Quique Setién, con el que mantiene un tenso tira y afloja desde hace varios años, y que este pasado fin de semana vivió un nuevo capítulo al especularse que no se produjo el saludo oficial entre ambos técnicos antes del inicio del partido: "¿Si me saludé con Setién? Es algo que no es importante, no me gusta hablar de temas extradeportivos; tengo mucho respeto por todos los entrenadores".

También quiso destacar su trayectoria y lo que ha trabajado para llegar a donde está: "Tuve que dejar el fútbol con 21 años por las lesiones y a los 26 ya tenía los cursos de entrenador. Soy una persona muy apasionada y vivo el fútbol con mucha entrega y pasión. Mi familia me enseñó unos valores, me enseñaron a que sin esfuerzo no hay recompensa y siempre he trabajado mucho y con mucha humildad. He trabajado de todo, de repartidor, de recogedor de frutas, de todo. Ya cuando empiezas a entrenar en Segunda B es cuando empiezas a vivir del fútbol. Y creo que para ser entrenador da igual que hayas sido un gran futbolista o no, lo importante es la personalidad y ganarte el respeto de los jugadores, ser justo".

Alabó el gran trabajo que están llevando a cabo sus pupilos, a pesar de por ello recibir la fama de ser un equipo 'violento' o que detiene mucho el juego. "Cualquier falta se nos sanciona con tarjetas por la fama que nos han echado, y no somos un equipo violento. Lo que somos o hemos sido es uno de los equipos menos goleados de Europa. Están trabajando todos muy bien, y sería una satisfacción tremenda que algún jugador del Getafe estuviera en la lista de la selección", dijo.

Por último, a raíz de la pregunta realizada a su presidente acerca de los rumores e interés de grandes clubes en su figura, Bordalás se mostró tranquilo. "Tengo un año y otro más de contrato", concluyó.