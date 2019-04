Bordalás, indignado: "El Getafe parece que no puede estar donde está..."

José Bordalás no pudo ocultar su enfado en la comparecencia tras el partido de Anoeta, donde señaló que su expulsión había sido injusta y aseguró que el trato arbitral hacia su equipo no es el correcto: "El Getafe parece que no puede estar donde está".

"Diga lo que diga en esta rueda de prensa, en el acta van a poner lo que él quiera y me sancionarán", lamentó Bordalas, que aseguró que lo único que hizo fue reclamar dos penaltis que el colegiado no vio.

"El cuarto árbitro le llama y me amonesta. Le digo que ha habido dos penaltis y me expulsa pero los penaltis son muy claros, además de una mano al final que no sé si fue dentro o fuera del área, pero hemos sido claramente perjudicados", declaró el preparador de un Getafe CF que llegaba a Anoeta tras ganar con polémica al Sevilla FC.

Bordalás se preguntó si el arbitraje pudo tener alguna relación con que su equipo esté tan cerca de clasificarse para la Liga de Campeones y apuntó que "el Getafe parece que no puede estar donde está".

Abundó sobre la cuestión y se quejó de que con su equipo "nunca se duda cuando se comete una falta o un penalti" y recordó que el "VAR no falla, sino las decisiones que se toman o las percepciones que se quieren tener es lo que puede fallar".

El entrenador getafense se mostró convencido de que estas decisiones influyeron sobre el resultado final con derrota de su equipo, eso sí reconoció también que enfrente había "un equipo que sabe jugar y que tiene buenos jugadores".

Antunes va más allá

Vitorino Antunes, por su parte, lamentó este domingo la actuación del colegiado Eduardo Prieto Iglesias, que no señaló un posible penalti sobre Jaime Mata, y declaró que "es hora de poner sanciones" a los árbitros.

El zaguero portugués, ausente por lesión en el tramo final del curso, se mostró muy molesto por el arbitraje que vivió su equipo en Anoeta, donde perdió la oportunidad de tomar distancia respecto al Sevilla y asentarse en la cuarta posición.

"¡Es hora de poner sanciones a los árbitros porque cuando se equivocan siguen en Primera y los jugadores y equipos son siempre los que sufren! Más profesionalidad, más respeto en la que dicen ser la mejor Liga del mundo!", escribió en Instagram.

"¡Ya sé que muchos no quieren al Getafe en Champions. Pues poned a lo que queráis allí y terminar ya el campeonato! Respeto, señores, respeto", agregó.