Seydou Doumbia: "No me arrepiento de haber fichado por el Girona"

Seydou Doumbia: "No me arrepiento de haber fichado por el Girona"

Gerona, 1 des (EFE).- El delantero marfileño Seydou Doumbia, la incorporación más sonada del Girona en el último mercado de traspasos, se quitó un peso enorme de encima el domingo pasado, cuando sentenció el derbi catalán contra el Espanyol (1-3) con un tanto, el primero para él con la elástica rojiblanca, que le permitió acallar algunas de las voces más críticas con su rendimiento.

"No me arrepiento de haber fichado por el Girona", sentenció este sábado el experimentado atacante de Costa de Marfil en un vídeo difundido por el propio club.

"Después de marcar mi primer gol me sentí muy bien", añadió Doumbia, satisfecho porque "cada vez que he tenido que cambiar de país me adaptado bien. Me he adaptado muy bien al equipo, me entiendo muy bien con todo el mundo. Nos divertimos. Es magnífico".

En este sentido, el delantero marfileño, autor de hasta 185 dianas en los 317 encuentros que ha disputado desde que aterrizó en Europa procedente del fútbol japonés en 2008, también remarcó que el Girona "intenta dar el máximo en cada partido para llegar lo más lejos posible".

"Lo resultados lo demuestran", destacó el '22' rojiblanco antes de reconocer que, en el Estadi Municipal de Montilivi, su objetivo personal es "marcar cuantos más goles mejor".