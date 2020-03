El cotizado Rui Silva: "Espero continuar mi carrera en LaLiga"

Rui Silva, con contrato hasta 2021, no tiene intención de regresar a Portugal por el momento.

Rui Tiago Dantas da Silva (26), guardameta luso del Granada CF, no es ajeno a que su nombre figura en las agendas de varios de los clubes más importantes de su país y España. El cancerbero ya brilló en LaLiga SmartBak, en la que fue Zamora, y ahora está haciendo lo propio en la máxima categoría del fútbol español, donde desea permanecer, según ha revelado en una extensa entrevista concedida al diario A Bola.

Rui Silva explica que fue la altura (mide 1,91 metros) la que le llevó a situarse entre los palos, pues en sus inicios jugaba al fútbol sala, "en ataque". "Quería regatear, marcar goles, pero a los 12 años ya me pasé al fútbol, como portero", recuerda.

En enero de 2017, llegó al Granada, "a una de las mejores ligas del mundo, con visibilidad", pero el 'Memo' Ochoa "era el titular" y el ex de Nacional no tuvo oportunidades. Pasó por "momentos complicados", pero Rui Silva terminó haciéndose con el puesto de titular en el cuadro nazarí y quiso salie "infinitas veces". "Si no juego en Segunda, ¿dónde lo voy a hacer?", se preguntaba. "El año del ascenso fue el de la explosión. Sentí el apoyo del entrenador (Diego Martínez). Necesitaba jugar, sentirme importante. Fue un año excepcional", rememora el portero, ahora en la mente de muchos directores deportivos.

Se ha hablado del Benfica, del FC Porto, del Betis, del Sevilla FC... Y Rui Silva, que dice estar "feliz en Granada", realiza en la citada entrevista un importante filtro, al descartar el regreso a su país: "Podría continuar aquí. El contrato termina el próximo año. Estoy cómodo aquí. No pienso nada más ¿Volver a Portugal? Nunca voy a descartarlo... Es mi país, pero estoy feliz en la liga española y espero continuar mi carrera aquí".

Rui Silva, finalmente, destaca al Sevilla FC ("Me sorprendió mucho en el inicio del campeonato") y a la Real Sociedad ("Mucha gente no los valora, pero juegan muy bien") como equipos que más le han llamado la atención en el presente ejercicio.