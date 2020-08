Rui Silva rechaza renovar y obliga al Granada a tomar ya una decisión

Rui Silva es uno de los porteros de moda en el fútbol del Viejo Continente, después de una sobresaliente temporada en la que se ha clasificado para la Europa League con el Granada, ha sido convocado por selección absoluta de Portugal, tiene una jugosa oferta de renovación sobre su mesa y varios clubes importantes aporreando su puerta, como es el caso del Betis, que a pesar de haber cerrado -a falta de oficialidad- el fichaje de Claudio Bravo, sigue peinando el mercado de porteros con el luso como gran apuesta personal de Antonio Cordón.

El Granada viene mostrándose inflexible durante todo el verano y no se mueve de los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión cuando un club se acerca a sus oficinas con la intención de negociar un traspaso. No obstante, llama la atención la insistencia del director deportivo del Betis, quien se sigue viendo con opciones. En este sentido, las noticias que llegan hoy desde la ciudad de la majestuosa La Alhambra invitan a ser optimistas, si no a corto plazo, sí a medio.

Rui Silva ha comunicado al club nazarí su intención de rechazar la oferta de renovación y le ha dejado claro que quiere ser el dueño absoluto de su destino. Sabe que puede firmar el primer gran contrato de su carrera y que los réditos serán aún mayores si lo hace como agente libre. De este modo, obliga al Granada a tomar ya una decisión sobre su futuro: o hacer caja ahora a costa de rebajar sensiblemente su tasación de 15 millones o aguantarle en esta historica temporada a sabiendas de que a partir de enero podrá negociar con quien quiera para marcharse en junio sin dejar ni un solo euro en las arcas de Los Cármenes.

La noticia que publica este domingo el diario Ideal apunta a esta segunda opción. Es más, incluso afirma que en el Granada tienen algo más que sospechas de que Rui Silva ya tiene un preacuerdo con un equipo de Primera división para firmar a coste cero en el verano de 2021. En este sentido, algunas fuentes apuntan a que este club es el Betis; pero, sin embargo, otras mantienen que Cordón está intentando ficharlo para esta 20/21, bien porque tenga pensado dar salida a Joel Robles (además de a un Dani Martín que ni siquiera viajará mañana a Marbella) o porque Pellegrini quiera tener tres porteros.

Cordón, que también ha tanteado recientemente al argentino Emiliano Martínez y que ya sabe que el Arsenal inglés no quiere dejarle salir, es consciente de que la competencia por Rui Silva ya era enorme y ahora lo será aún más, después de conocerse que ha rechazado ampliar su contrato con los rojiblancos y que a su aventura nazarí no le queda más de un año, a lo sumo. Valencia, Atlético de Madrid, Benfica y Oporto han sonado como posibles pujadores, pero es el renovado Villarreal de Emery el que se presenta como el principal escollo en los planes de Antonio Cordón; quien curiosamente reclutó al portero luso para el Granada.

La búsqueda de un portero que sustituya a Andrés Fernández, quien ha salido del club para incorporarse a la disciplina del Huesca, centra el trabajo en el Villarreal para encontrar un acompañante a Sergio Asenjo, único guardameta en la actual plantilla una vez Mariano Barbosa abandonó el club a la conclusión de su contrato.