El posible once del Sevilla ante el Granada

El Sevilla FC visitará este domingo (21:00 horas) el estadio Nuevo Los Cármenes para medirse a un Granada CF en horas bajas en el que su técnico, Robert Moreno, está muy discutido. Los resultados no acompañan y las sensaciones tampoco, habiendo perdido el conjunto nazarí bastantes puntos en los últimos minutos de sus partidos.

Un rival herido que no se lo pondrá sencillo al Sevilla FC. De ahí que Lopetegui esté preparando con ahínco el partido, siendo varias las dudas que tendrá hasta prácticamente poco antes del partido. Sin el sancionado Delaney ni los lesionados En-Nesyri y Acuña, el técnico vasco apurará para resolver las dudas de hombres como Koundé o Fernando, quienes vienen forzando y dosificando sus esfuerzos a lo largo de las últimas semanas para llegar a tono el fin de semana.

Del centro del campo hacia arriba son muchas las alternativas que maneja Lopetegui, quien tendrá que darle la titularidad en la punta de lanza sí o sí a Rafa Mir, una vez que En-Nesyri no esté disponible. No te pierdas nuestra galería de imágenes con el posible once del Sevilla FC para medirse al Granada CF.