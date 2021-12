Robert Moreno: el Cádiz, el Granada, el fichaje de Collado...

Robert Moreno, técnico del Granada CF, se ha referido este sábado al partido que su equipo disputará el lunes en el Nuevo Mirandilla de Cádiz, donde espera un competido duelo ante el conjunto dirigido por Álvaro Cervera, también discutido en su banquillo y un rival directo por la permanencia. "Hay que seguir sumando puntos. El camino es seguir ganando y el lunes es la siguiente oportunidad que tenemos ante un rival directo", indicó Robert Moreno durante la rueda de prensa previa al encuentro, argumentando que el encuentro contra los cadistas será "muy difícil por las urgencias" de ambos equipos.

"Vamos a un partido que seguro va a ser complicado y ajustado", apostilló Robert Moreno, quien también tuvo palabras sobre el Cádiz, un rival que "hace un trabajo defensivo muy bueno". Y es que no se le escapa al técnico del Granada las necesidades con la que el Cádiz llega al encuentro, en descenso y sin haber ganado aún ningún partido como local en LaLiga.

"Tendrán ganas de ganar su primer partido en casa y esperamos un partido disputado en el que puede pasar cualquier cosa", apostilló.

Robert Moreno: el Granada CF, el fichaje de Collado...

También trató Robert Moreno otros aspectos de la actualidad deportiva del Granada CF, así como el interés en Álex Collado. Una cesión que aún no ha acabado de formalizarse, aunque el FC Barcelona ya la anunció oficialmente en las cuentas del club.

La mejoría del Granada: "Siempre se puede mejorar. Hemos conseguido superar bajas importantes en el grupo y por eso tiene más mérito para mí la victoria ante el Alavés. La constante de que el grupo nos hace fuertes la mantenemos.

La mentalidad del vestuario: Esto va de ganar partidos. El equipo compite siempre. Si nos respetan las lesiones y el grupo sigue trabajando con la intensidad que trabaja, creo que vamos a conseguir el objetivo".

Torrente, Butzke, la cantera...: "Es maravilloso poder contar con jugadores de la cantera que nos puedan ayudar".

El rival: "Vamos intentar que sigan sin ganar en casa (el Cádiz). Esperamos un partido disputado en el que puede pasar cualquier cosa", añadió Moreno, quien respaldó la labor de su colega Álvaro Cervera al afirmar que "no valorar el trabajo de Álvaro en cinco años sería una falta de respeto grande, por perder tres partidos no pasas a ser mal entrenador".

Álex Collado: "Si se confirma de forma oficial, hablaré; hasta entonces, solo lo hago de mis jugadores, no de posibles fichajes. Tengo mucho respeto por mis jugadores, que son los que dan la cara en cada entrenamiento y en cada partido. Si se confirma, ya hablaremos. No me apetece valorarlo. Es una situación extraña, pero con lo que me ha tocado vivir a mí en el fútbol€ Son cosas que pueden suceder".