El coqueteo de Bacca para volver a la que fue su casa.

Ni media hora de juego (28') ha acumulado Carlos Bacca en los últimos siete partidos de LaLiga con el Granada, habiéndose caído de la convocatoria el último, ante el Elche, por ser uno de los positivos en coronavirus del plantel granadinista y haber sido suplente en otros cuatro de ellos. 27' ante el Cádiz CF y un exiguo minuto ante el Atlético han sido su mayor aportación en este final de la primera vuelta, donde sí ha sido titular en una Copa del Rey en la que el Granada ha quedado apeado en la segunda ronda por un modesto Mancha Real, varias categorías inferior.

Con este panorama no es de extrañar, por tanto, que los rumores sobre una posible salida en este mes de enero vuelvan a tomar forma en torno al colombiano, a pesar de que la versión desde el club es que cuentan con él y que, en principio, no tienen intención de que salga en enero. Un escenario que, a comienzos del mercado, no es descartable del todo y que en gran medida acabará dependiendo de las posibles ofertas que lleguen.

Bacca, por su parte, no acaba de encontrarse en Granada, donde el fútbol no le está acompañando y donde su actuación está siempre cuestionada ante su falta de gol. Una fotografía suya en redes celebrando las navidades junto a los suyos sin demasiadas medidas para evitar el covid ha sido el último incidente que ha despertado el malestar de la afición granadinista, una vez que se confirmara que el delantero era una de las bajas por Ómicron.

Una tempestad que le gustaría aprovechar a Junior de Barranquilla, club en el que Bacca se formó antes de dar el salto a Europa, y que ya lo intentó el pasado verano, cuando el delantero cafetero rescindiera contrato con el Villarreal y firmara, luego, con el Granada CF para suplir a otro veterano del gol como Soldado.

En el Nuevo Los Cármenes, Bacca tiene contrato hasta final de temporada, con opción a otro curso más que, visto lo visto, difícilmente ampliará si todo sigue como hasta la fecha. Y es que cada vez es más evidente que el futuro del exdelantero del Sevilla FC, al que Monchi 'descubriera' en Bélgica hinchándose a marcar goles con el Brujas, está lejos de la Alhambra y, posiblemente, volviendo a su país natal, Colombia.

Así lo ha manifestado el propio Carlos Bacca durante unas conversaciones con el diario El Heraldo, donde ha manifestado abiertamente su deseo de volver al Metropolitano Roberto Meléndez, donde defendió la elástica de Junior entre 2007 y 2011: "Las puertas las tengo abiertas para Junior, soy hincha y, como siempre digo, me quiero retirar ahí. Cuando los directivos quieran, me pueden llamar y se puede llegar a buenos términos para poder sumarnos a Junior. Creo que está más cerca".

Y es que el propio Bacca reconoció, también, que recientemente había estado hablando de un posible regreso con Arturo Reyes, quien hasta hace muy poquito era técnico de Junior, habiendo sido sustituido por Juan Cruz Real: "Con el único que hablaba de Junior era con Arturo Reyes, él sí siempre tenía la ilusión y las ganas de que yo volviera, pero lastimosamente lo sacaron (...). Me preguntaba sobre mi situación y me contaba que tenía ganas de que me sumara a su proyecto. Lo veníamos hablando, las cosas estaban avanzadas".

Junto al extécnico de Junior, otro que ha llamado a Bacca recientemente para que vuelva a casa es el guardameta y capitán del equipo, el uruguayo Sebastián Viera. "Puedo decir que hablé con Sebastián Viera, quien también me estaba llamando para que me sumara y le dije lo mismo: que tenía muchas ganas, pero que no dependía de mí. Con los directivos no tuve contacto. Tengo buena relación con ellos, pero no se habló de volver", explicó.

El futuro de Bacca está ahora en manos del propio delantero, quien tendrá que rebajar su caché para volver a Colombia y llegar a un acuerdo con el Granada para rescindir su contrato. Se antoja complejo que los cafeteros abonen un traspaso por Bacca, de ahí que todo apunte al próximo verano.