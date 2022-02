Arezo no intervino en las negociaciones con los equipos grandes

El nuevo futbolista del Granada fue presentado ante los medios de comunicación este martes

El nuevo jugador y promesa uruguaya del Granada CF, Matías Arezo, ha sido presentado este martes en la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes junto a un nutrido grupo de personas de su familia, que no quisieron dejar solo al joven en uno de los días que se quedarán para muchos años en su recuerdo.

Como en todas las ruedas de prensa de presentación, acompañaron al reciente fichaje en el día de su presentación oficial el director deportivo del Granada, Pep Boada, y el representante institucional, Pepe Macanás. El primero de ellos, quiso dar la bienvenida a la ciudad a Matías y toda su familia.

El ariete uruguayo ha confesado ante los medios que se dio todo "muy rápido" en los últimos días de mercado. "Nos llegó la oferta y sabíamos que era muy buen momento para venir a Europa, nos satisfago mucho la propuesta". En el vestuario, Arezo se ha encontrado un "muy buen equipo, un grupo humano que hace que te adaptes más rápido a la ciudad y al equipo. Mis compañeros me aportan mucha tranquilidad, saben que vengo de un fútbol totalmente distinto".

La propia perla uruguaya ha destacado de sí mismo ser un jugador que da el máximo para ganar:

"me entrego al máximo al equipo, soy un nueve que vive del gol". Respecto a sus compañeros, cree que hay que destacar muchas cosas positivas a pesar de la mala racha que atraviesa el equipo".

El pasado domingo, Arezo debutó oficialmente en la Primera división española en un escenario en el que acaparaba las miradas de todos. De hecho, su propio club de origen, el River de Montevideo, publicó un tuit en apoyo a su exjugador. "Me sorprendió la titularidad en San Sebastián", ha admitido. "Para un jugador tan joven como yo, la presencia de Luis Suárez y Molina me va a ayudar mucho a crecer".

El jugador llega a Europa con las expectativas muy altas, no solo a nivel de club. "Vengo aquí a ganar. Esperamos que la afición nos apoye. Estoy muy agradecido por el cariño que me ha dado la gente". No obstante, en su tierra estarán muy atentos a la evolución de uno de sus jugadores más prometedores."Las expectativas de estar en la selección van a estar. Este salto a Europa me puede dar una oportunidad que tengo que aprovechar", ha apostillado.

El sorprendente traspaso del futbolista sub-21 al Granada se da después de que este diera puerta a grandes de Europa como el Atlético de Madrid, Inter de Milán y Juventus FC. "Nunca me meto en los temas de traspaso, hay personas que se encargan ya de eso. Yo respeto las decisiones de ellos. Nunca estuve al tanto de los interesados, pero en cuanto salió lo del Granada, no lo dudamos", ha resaltado.