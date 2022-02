El supuesto emir de Catar que ha enfurecido a la afición del Granada

Esta cuenta verificada hizo un comentario despectivo sobre el Granada después del PSG - Real Madrid

A la medianoche del martes, el Real Madrid caía derrotado en el Parque de los Príncipes ante el París Saint Germain en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Una victoria decantada al final y liderada por un Mbappé que fue la figura en la noche de su consagración contra el equipo en el que probablemente acabará la próxima temporada, ya que a partir del 30 de junio finaliza su vinculación con el club parisino, aunque a buen seguro, intentarán retenerlo a toda costa.

Esa derrota por la mínima hizo daño a los aficionados blancos por cómo se dio, y protagonizó todo tipo de comentarios y reacciones a través de las redes sociales. El planteamiento de Ancelotti ha provocado una catarata de críticas hacia el italiano provenientes de todas partes del mundo.

Sin embargo, lo más curioso esa noche fue que uno de los tuits afectaban directamente al Granada CF. El ex emir de Catar Jalifa bin Hamad Al Thani criticó duramente a 'Carletto' dándole a entender que "no había excusas", ya que "esto es el Real Madrid, no el Granada", invitándole a no jugar con fuego al italiano.

El jeque, perteneciente a la dinastía de los Al Thani comenzó su andadura asestando un golpe de Estado contra su propio padre, Jalifa bin Hamad Al Thani, por lo que se convirtió en emir del país catarí, actividad que cesó en 2013. Sin embargo, todo hace indicar que realmente, carece de parentesco con la familia real catarí. Sin embargo, en verano, con el tema Mbappé en plena ebullición, la cadena COPE aseguró que se trata de un primo del emir de Qatar. Por otro lado, 'La Gazzetta dello Sport' asegura que no mantiene ningún parentesco con la familia real catarí y que se trataría simplemente de un "respetado influencer local".

Con la incógnita sobre su personalidad real, la afición granadinista entró en cólera al ver este tuit, encontrándose en las respuestas a este todo tipo de comentarios y con perfiles destacados como @Lucenafans, que lleva el propio hermano del delegado e histórico jugador del Granada CF, Manuel Lucena.

El caso abre de nuevo la polémica sobre la brecha existente entre los equipos 'grandes' de los modestos, y la afición del Granada, cansada de este tipo de situaciones, decidió responder tajantemente al supuesto emir de Catar, Jalifa bin Hamad Al Thani, que sea quien sea finalmente, se llevó un severo correctivo por parte de los rojiblancos.