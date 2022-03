Luis Suárez, convocado por la selección colombiana para dos partidos clasificatorios del Mundial de Qatar

El delantero vuelve a ser citado por segunda vez consecutiva por el seleccionador Reinaldo Rueda

Tras la derrota ante el Elche CF en el Nuevo Los Cármenes en el estreno de Rubén Torrecilla como entrenador del Granada CF tras la destitución de Robert Moreno, los rojiblancos afrontan otra final clave en sus aspiraciones para permanecer en Primera. El bloqueo mental de los jugadores es más que evidente, pues cuando las cosas no salen, se vienen abajo.

Esta vez, la escuadra rojiblanca visita Mendizorroza para medirse con el Deportivo Alavés rival que en caso de vencer a los de Torrecilla, los igualará a unidades. Para esta cita, el técnico interino no podrá contar con Torrente, que cumple ciclo de sanción, así como con Santiago Arias, Max Gonalons y, previsiblemente, Ángel Montoro. Este último no ha entrenado en toda la semana debido a unas molestias que ya le impidieron estar ante el Elche.

Sin embargo, las buenas noticias comienzan a llegar a la Ciudad Deportiva, pues el delantero Luis Suárez ha sido convocado por la selección colombiana para los próximos partidos a disputar a final de mes, correspondientes al clasificatorio para el Mundial de Catar 2022. Los rivales serán Bolivia y la Venezuela de Darwin Machís.

De esta forma, Luis Suárez vuelve a ser citado por segunda vez consecutiva por el seleccionador Reinaldo Rueda tras la anterior ventana FIFA del mes de enero. Las opciones directas de clasificación de los cafeteros son prácticamente nulas, pues la escuadra de Reinaldo Rueda no gana hace siete fechas y no marcó goles en esos encuentros. Es decir, Colombia tiene la tercera peor racha sin goles en la historia de las clasificatorias.

No obstante, Colombia aguarda una posibilidad de estar en el Mundial de Catar de 2022: la repesca. No obstante, ya no depende de sí mismo, y deberá vencer en los dos compromisos que le restan, contra Bolivia y Venezuela, y esperar resultados.

De esta forma, Luis Suárez no estará en el encuentro amistoso programado para el día 25 de este mes, cuando el Granada CF visitará el Estadio de la Victoria para medirse al Real Jaén en un acto conmemorativo por el centenario del club lagarto.