Maximiano: "Hemos crecido desde que Torrecilla está en el cargo"

El cancerbero rojiblanco repasa la actualidad junto a ESTADIO Deportivo y habla sobre el interés del Barça, Torrecilla y la situación del Granada

Luís Manuel Arantes Maximiano (Celeirós, 1999) llegó al Granada hace casi ocho meses para emprender su primera aventura no tan lejos de su Portugal natal. Con trece años se marchó a la cantera del Sporting Clube de Portugal, donde no ha dejado de crecer hasta ir superando categorías.

Ha sido también habitual en las convocatorias de las inferiores de la selección portuguesa. El guardameta ha compartido vestuario con cracks de talla mundial como Bruno Fernandes y ya sabe lo que es competir en competiciones continentales. Maximiano llegó a Granada como suplente de Aarón Escandell, a quien no tardó en quitarle la titularidad, pues de todos es sabida la calidad que aguarda esta joven perla que atesora el Granada CF.

Su temporada está siendo encomiable. Es, sin lugar a dudas, quien está sosteniendo al equipo en muchas ocasiones y por ello ya genera interés en equipos con mucho más poder económico y deportivo.

Luís Maximiano ha atendido a ESTADIO Deportivo en una entrevista muy interesante que se dividirá en varias partes.

- ¿Qué tal su adaptación a Granada?

- Hay mucha diferencia respecto a Lisboa. Mucho más calor en verano y frío en invierno. Cuando llegué aquí, los primeros entrenamientos fueron duros por el calor.

- En su primera rueda de prensa, todos quedaron asombrados con su nivel de castellano. ¿Se estabas preparando para jugar en España o era solo por hobby?

- Hablaba con españoles, colombianos y uruguayos en el Sporting. Fui cogiendo un poquito de todos y cuando ya llegué aquí casi lo dominaba. Me ha gustado desde siempre el castellano, intentaba hablarlo con todos, por la música y el idioma.

- Debutó en liga como jugador del Granada frente al Real Betis en Los Cármenes, ¿cuáles fueron sus sensaciones?

- Muy buenas. Sí que es una experiencia diferente a lo que había vivido en Portugal. Creo que me vino bien, desde pequeño fui hacia Lisboa y he estado allí mucho tiempo, fueron diez años en total. Un cambio así nunca es fácil, pero tenía mucha ilusión y ganas de aterrizar en una nueva liga. Me quedé muy sorprendido el primer día del ambiente, de los estadios y del propio juego que se lleva a cabo en España, que es muy intenso.

- Coincidió con Adán en la portería del Alvalade, ¿le recomendó o le aconsejó en su nueva aventura en España?

- Por supuesto. Me dijo que LaLiga tiene unas dimensiones tremendas. En mi opinión, cuando alguien viene a jugar en esta Liga es porque sabe la dimensión que tiene. Cuando estás fuera no tienes tanta idea de cómo es todo. Cuando llegas a España entiendes por qué quienes han estado aquí te dicen que es diferente. Tú lo escuchas de boca, pero la realidad es que sorprende más cuando lo vives en primera persona.

- Desde que llegaste aquí siempre se le ha preguntado por Rui Silva. ¿Tuvo presión al principio?

- Fue la primera vez que Rui y yo pudimos hablar. Después del partido me estuvo comentando cosas del club y de la ciudad y nos deseamos suerte el uno al otro. Ahora incluso hemos intercambiado nuestros teléfonos para hablar más a menudo.

- Desde el principio se le comparó con Rui Silva por los grandes recuerdos que dejó en Los Cármenes. ¿En algún momento ha sentido la presión de la sombra del portero bético?

- Soy una persona muy tranquila. Las comparaciones son algo natural. Al fin y al cabo, cuando llegas a un lugar nuevo, siempre te van a comparar. Siempre lo he asumido como algo normal, personalmente no me ha afectado, yo hago siempre mi trabajo, enfocándome en el día a día. Por mi parte, solo me toca hacerlo lo mejor posible.

- Uno de los jugadores que sí ha estado siempre a la sombra de Rui Silva y ahora con usted es Aarón. ¿Cómo es su relación con él?

- Cuando hacen un grupo de porteros te tienes que llevar bien. Al fin y al cabo, pasamos mucho tiempo juntos Aarón, Andorinha, Sarr€ Intentamos trabajar todos, ayudarnos mutuamente y hacer lo que pide el míster en pos de ayudar al equipo.

- La temporada pasada el equipo peleo con los grandes de Europa. ¿Tenía ya referencias del Granada?

- No seguía todos los partidos, pero sí que tenía un mínimo conocimiento. Al fin y al cabo, el Granada está en una gran liga y mí me encanta ver a buenos equipos y buenos jugadores.

- La primera victoria de la temporada se hizo esperar. Fue ante el Sevilla FC y en un momento complicado. ¿Cómo vivió el vestuario aquella primera victoria de la temporada ante el conjunto hispalense?

- Fue una noche grande. Teníamos un parón después y veníamos de una racha mala. Era importante ganar ese partido para que el equipo empezara a creer en sí mismo. Llegamos muy tranquilos al parón de selecciones y pudimos disfrutar de esa gran victoria en condiciones. Cuando no puedes jugar en dos semanas siempre el ambiente es de otra manera si ganas.

- No obstante, la historia esta vez ha sido bastante diferente. Tras los malos resultados, Robert Moreno fue destituido. A veces daba la sensación de que al equipo no le daba. ¿Confiaba el equipo en su planteamiento?

- Con la plantilla que tenemos y con el espíritu de unidad que tenemos sabíamos que podíamos sacar esto adelante entre todos. Nosotros hemos dado lo mejor todos los días para conseguir buenos resultados. Tenemos que enfocarnos en hacer bien las cosas y sea quien sea, un jugador está aquí para hacer lo que le pide el míster. Lo de la destitución€ A los jugadores no nos toca hablar de ello.

- Se os ve mucho más enchufados con Torrecilla€

- Muy bien con él. Nos ha pedido mucha intensidad. Hemos crecido desde que él está en el banquillo. Contra el Elche tuvimos buenas sensaciones y pudimos ganar. El buen juego y el trabajo se reflejó con la victoria al Alavés.

- A tu compañero Luis Suárez se le pudo ver llorando tras anotar el tercer gol en Mendizorroza en un claro gesto de liberación. ¿Es un reflejo de todo lo que ha tenido que pasar el vestuario?

- Lo es. Veníamos de una racha muy negativa, de un mal momento. Necesitábamos con urgencia un punto de inflexión que hiciera cambiar la situación. La victoria en Álava nos ha hecho creer de nuevo. Nos alegramos mucho por él (Suárez), lo deseaba mucho. Hemos estado luchando mucho tiempo y esa victoria es clave.

- Su temporada no está pasando desapercibida para muchos y ya hay rumores sobre equipos grandes que se han fijado en usted. ¿Le gustaría seguir en Granada? ¿O cree que ha llegado el momento de dar un salto en su carrera?

- Personalmente, no me gusta pensar mucho en el futuro. A mí me gusta vivir el día a día; mañana no sabes qué puede pasar. No sabes ni siquiera si podrá venir a entrenar. Disfruto de cada momento, de cada día, de cada entreno y de mis compañeros. Estoy aquí para intentar hacer mejor al club y para crecer también deportiva y personalmente. Al final, tengo 23 años, todavía no he hecho nada en el fútbol. Intento mantener mi equilibrio y trabajar cada día más para seguir mejorando.

- Anthony Lopes, Diogo Costa y Rui Patrício en la última convocatoria de Portugal. Ya es hora de que Fernando Santos eche un ojo a la portería de Los Cármenes€

- Creo que si sigo trabajando así el momento llegará. No es una cosa que piense mucho porque sé que va a llegar en un futuro próximo€

- ¿Se ves en el Mundial de Qatar junto a otro exrojiblanco como Rui Silva?

- A cualquier jugador le gustaría representar a su país€ Y más en un Mundial. Falta rematar la clasificación, ya que estamos en la repesca y todavía no estamos clasificados para el Mundial de Qatar. Las cosas en el fútbol cambian demasiado, nunca se sabe qué puede pasar.