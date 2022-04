Debutó de la mano de Diego Martínez, Robert Moreno lo condenó al ostracismo y está ante una nueva oportunidad tras la lesión de Torrente

El murciano se perderá, al igual que Carlos Neva, toda la temporada y el comienzo de la siguiente

Que el Granada lo va a pasar mal hasta final de temporada es algo esperado. Los muchos encuentro que quedan por disputar, además de la dificultad que supone alguno de ellos hacen prever un final de temporada muy agitado. La salvación para los de rojo y blanco pasa por Los Cármenes, pues recibe al Levante, Celta, Athletic Club y Espanyol; por Atlético de Madrid, RCD Mallorca y Real Betis a domicilio. Dos de ellos, peleando por puestos de Champions League.

La derrota del pasado viernes ante el Sevilla FC no fue la única mala noticia para Torrecilla, pues en el minuto 15 de partido, el central Raúl Torrente se lesionó tras una incursión en ataque por la que no pudo continuar. No obstante, a pesar de ser retirado en camilla con claros gestos de dolor, el canterano quiso probarse, algo por lo que fue abucheado.

En la misma jugada, realizó un posible penalti sobre el delantero sevillista En-Nesyri que ni el colegiado Ortiz Arias ni el VAR consideraron punible. Tras esa jugada polémica, Torrente se echó al suelo y hasta ahí su partido en el Pizjuán, pues tuvo que ser sustituido por Germán.

El sábado por la mañana, una vez reducida la inflamación de la rodilla, el central murciano se sometió a una resonancia magnética en la que se confirmaron los peores pronósticos. Y es que el Granada CF ha arrojado el resultado de las pruebas a través de un comunicado en el que se le ha diagnosticado a Torrente una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha con afectación del menisco externo; algo por lo que, al igual que ha ocurrido con Carlos Neva, deberá de pasar por el quirófano en los próximos días.

El recambio de Raúl Torrente en el once inicial será, muy probablemente, Víctor Díaz. Sin embargo, la grave lesión del murciano conlleva el ascenso del filial de otro canterano. Pepe Sánchez ya está acostumbrado a viajar con el primer equipo, incluso la pasada campaña debutó en Liga y Europa League de la mano de Diego Martínez.

Ante las múltiples bajas que se le presentaban al Granada de Diego por la cantidad de encuentros disputados, el vigués se vio obligado a convocar al canterano en varias ocasiones. Central y uno de los hombres clave de Torrecilla en el filial, seguro que será importante de cara al final de temporada y quién sabe, si todo marcha bien, a lo mejor la próxima pareja de centrales estará forjada en la cantera del Granada CF.