Jorge Molina habla claro sobre la acción en la que Pizarro Gómez no le señaló penalti

El delantero de Alcoy cree que Dani Cárdenas le arroya en la acción en la que el trencilla no vio nada punible

El Levante se mantiene vivo en su pelea por alcanzar la permanencia en LaLiga Santander al vencer este domingo por 1-4 al Granada, que sigue sin ganar en 2022 en su estadio y está cada vez más cerca de los puestos de descenso.

José Luis Morales lideró a un Levante que fue superior al Granada, sobre todo en el primer tiempo, con un tanto de penalti y sendas asistencias, a Dani Gómez y el francés Mickael Malsa en los otros dos goles, y forzando también la expulsión por doble amarilla en el minuto 55 del local Germán Sánchez.

El tanto del honor de Álex Collado en el minuto 90 permitía al Granada ganar el 'average' ante los levantinistas tras el 0-3 de la primera vuelta, aunque Roberto Soldado lo igualó de nuevo en el minuto 94 con el gol que cerró el choque.

Al término del encuentro, Movistar+ entrevistó al delantero del Granada CF Jorge Molina. El alicantino no tuvo su mejor partido con la elástica nazarí, pues su bagaje fue muy pobre y se vio envuelto en alguna que otra polémica.

En un escueto análisis de partido, el ariete rojiblanco resaltó el momento tan complejo en el que queda el Granada CF tras este partido. "Estamos en una situación muy complicada. Queríamos conseguir los tres puntos, pero la derrota es contundente", lamentó.

A pesar de entrar mucho más activos en la segunda mitad, cuando mejor parecía estar el cuadro nazarí, ahí apareció la figura del colegiado, que no señaló un claro penalti a favor del Granada y que en la jugada siguiente decretó penalti de Germán por una 'plancha' sobre Morales. El central rojiblanco fue expulsado por doble amarilla.

En la acción en la que Pizarro Gómez no pitó penalti a favor del Granada estaba envuelto Jorge Molina, pues el cancerbero levantinista Dani Cárdenas arroyó al alicantino.

Respecto a la acción de Germán, Molina dice "no tener ni idea", pues "me pilla muy lejos". No obstante, para el delantero de 39 años, después hay algunas cosas que "no entiende". "En la acción que viene el portero, me arrolla y me pita falta en contra... Al final, tenemos que apretar, cambiar esto y la dinámica como sea", esgrimió.

Una vez más, quien sí respondió fue la afición, que agotó todas las entradas disponibles para ver otra final que se le escapa a su equipo. "No podemos decirle nada a la afición. Vamos a trabajar lo máximo posible para cambiar esta situación, pero no podemos pedir nada, como es evidente", aseguró.