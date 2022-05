Empiezan a rodar cabezas en el Granada: la dirección deportiva cae al completo

La decisión se ha tomado tres días después del dramático descenso a Segunda

Tres días han pasado ya desde la debacle del domingo. El Granada dependía de sí mismo para salvar la categoría y estar en Primera en nueve de las últimas once temporadas. Finalmente, no será así, pues los resultados de Mallorca ante Osasuna y Cádiz ante Alavés, unido a que los nazaríes no fueron capaces de anotar ante el Espanyol, provocaron el retorno a Segunda de los granadinos.

Un descenso que aún no se ha asimilado en Granada, puesto que su equipo era el que más factible veía sellar la permanencia. Ahora, la cuidad está sumida en la más absoluta tristeza, sabedores de que la vuelta a la máxima categoría del fútbol español no será fácil, y más con una de la Segundas divisiones más complejas del mundo futbolístico, si no la que más.

El caso es que el descenso ha caído como una losa sobre el club y sus aficionados, que muy saben lo que es sufrir en el club de la Eterna Lucha. A la espera están de conocer el proyecto deportivo que, de nuevo, arranca tarde; pues incluso el Alavés ya tiene nuevo comandante de barco para regresar: Luis García Plaza. Por contra, no se sabe qué va a pasar todavía con la parcela deportiva nazarí, que se encuentra en el alambre tras perder la categoría.

Ahora sí, parece que el Granada está empezando a reaccionar. Después de varios días en shock, la entidad ha comenzado a realizar los primeros movimientos. Se trata de toda la dirección deportiva de la entidad, encabezada por su director deportivo, Pep Boada; el secretario técnico, David Comamala; el jefe de ojeadores, Pep Mercader; y el responsable de la coordinación del fútbol base, Joan Torres.

Tal y como ha informado Ideal, en los contratos de toda la parcela deportiva existían cláusulas de salida de baja cantidad en caso de descenso y como así ha ocurrido, se han ejecutado en su totalidad, aunque al contrario que ocurrió con Robert Moreno, el finiquito no será de elevada cuantía.

Ideal asegura también que, de momento, continua la directora general, Patricia Rodríguez y que existen contactos informales por algún director deportivo como Nico Rodríguez, tal y como informó Cazurreando en días anteriores.

Ante la falta de noticias por parte de la entidad en los tres días posteriores al dramático descenso de categoría, parece que algo se empieza a cocer ya en los despachos que, a falta de confirmación oficial por parte del club, tendrá nueva identidad en la parcela deportiva.