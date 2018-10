ROLAN: "ME SORPRENDIÓ MUCHÍSIMO EL LEGANÉS"

ROLAN: "ME SORPRENDIÓ MUCHÍSIMO EL LEGANÉS"

Leganés (Madrid), 16 oct (EFE).- Diego Rolan (Montevideo, 1993) se encuentra disfrutando de una nueva experiencia en LaLiga Santander de la mano del Leganés, equipo que busca mantenerse por tercer año consecutivo en la elite del fútbol español.

Antes de la visita a Mestalla para medirse al Valencia habló en exclusiva con EFE.

Pregunta: El último partido liguero vencieron a un rival directo como el Rayo Vallecano. Después de eso han tenido parón por los compromisos internacionales. ¿Es bueno porque están dos semanas con el buen sabor de boca o malo porque ya está olvidado ese triunfo?

Respuesta: Siempre es bueno irse a la tregua internacional con una victoria porque se trabaja de diferente forma, con más alegría. El Rayo era un rival directo para nosotros, en esa fecha los de abajo habían sumado y teníamos que ganar sí o sí. Se nos dio la victoria y estas dos semanas las pasamos mucho mejor.

P: ¿Ha notado más tranquilidad en el equipo después de esos tres puntos?

R: Sí, obviamente estás más tranquilo porque no estás tan apretado. Pero yo creo que hay que continuar porque fue solo una victoria. Aunque fue importante tenemos que seguir sumando porque es una liga muy competitiva y los de abajo lo vienen haciendo bien. Tenemos que seguir por este camino e intentar no relajarnos para seguir sumando.

P: Usted que el año pasado vivió una situación de apuro también con el Málaga. ¿Siente que los seguidores aquí tienen más paciencia? R: Sí. Málaga es una ciudad que siente mucho el fútbol y los hinchas siempre quieren la victoria. Sucede en todos lados pero allí ellos son más calientes. En ese momento era normal. Lo sienten muchísimo.

P: Ha estado en clubes con mucho nombre como el Girondins o el Málaga y ahora se encuentra en una entidad algo más modesta. ¿Lo que se ha encontrado en Leganés satisface sus expectativas?

R: Sin duda. Me sorprendió muchísimo el club, las instalaciones que tiene, la gente que trabaja aquí, el grupo que hay. Estoy contento de estar aquí, en un club humilde pero que viene creciendo y tiene ganas de seguir por ese camino. Espero poder ayudar desde mi parte con lo que pueda para que así sea.

P: Llegó a España desde Burdeos, en Francia. Es tierra de vinos. ¿Entiende usted de ellos?

R: Sí, un poco. No voy a decir que soy un profesional pero me gusta. Todo lo que sé lo aprendí ahí porque te acabas adaptando a la ciudad, a la gente y eso es parte de la cultura de la ciudad.

P: ¿Prefiere los de allí a un Rioja o un Ribera?

R: Yo prefiero el de Burdeos porque hay mucha calidad. Me quedo con los vinos de allí pero es verdad que Rioja y Ribera son muy buenos vinos también.

P: ¿Se ve teniendo viñedos cuando abandone el fútbol?

R: (Risas). No creo que llegue hasta ese punto pero tengo un compañero que jugó conmigo allí y que cuando lo dejó siguió por ese camino, hace exportaciones de vino a Brasil y a otras partes de Sudamérica. Él sí fue por ese camino pero yo no creo.

P: Ha tenido frente a frente a Mbappé. ¿Tan bueno es?

R: Sí, es un excelente jugador. Se veía cuando estaba en el Mónaco, a mí me gustaba muchísimo. Un jugador veloz, técnicamente bueno. Creo que sigue en crecimiento y que si sigue así puede ser uno de los mejores del mundo.

P: Y tiene menos de veinte años. ¿Usted ha visto alguna vez a un jugador con esa edad y que esté a ese nivel?

R: Neymar a su edad también estaba a un nivel increíble, Messi...pero Mbappé rompe muchísimo los ojos porque en el Mónaco hizo una buena campaña y después en el París Saint-Germain y en la selección ha seguido al mismo nivel.

P: Este fin de semana se enfrentan al Valencia. Si ustedes ganan les superarán en la tabla. ¿Es un estímulo extra?

R: Sin duda. Queremos ir allí para poder ganar, para sumar puntos. Ganarle al Valencia sería muy bueno para nosotros porque es un equipo muy bueno. Están cerca en la tabla y nosotros intentaremos hacer nuestro trabajo para poder llevarnos los tres puntos.

P: ¿Ya sabe si va a jugar de titular y dónde? Pellegrino ha demostrado que está dispuesto a usarle en varios sitios del ataque

R: Estamos a principio de semana, todavía no se sabe el equipo y no sé si voy a jugar y si me toca entrar en qué posición.

P: La polivalencia es una de sus virtudes ¿no?

R: Siempre tuve esa virtud de poder jugar por fuera, de atacante, de mediapunta... No tengo problema en eso.

P: ¿Debe conformarse el Leganés solo con la salvación?

R: Lo primero es la salvación y cuando logremos ese objetivo, pensar en algo más. Pero en principio hay que ir con la humildad que tenemos. Pensar primero en la salvación y si lo logramos, por qué no, pensar en otra cosa.