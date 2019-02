El ataque del Leganés, un puzzle de muchas piezas

El Leganés atraviesa un momento dulce, situado casi en mitad de la tabla a la misma distancia de los puestos de descenso que de aquellos dan acceso a las competiciones europeas tras sumar diez puntos de los últimos quince posibles.Esta situación, muy diferente a la del arranque de la temporada, puede explicarse a través de varios factores. El cambio de sistema para jugar con cinco hombres atrás, la confianza después de que hayan empezado a llegar los buenos resultados... o el excelente momento en el plano ofensivo que atraviesa el equipo.



La figura del ariete Youssef En-Nesyri, protagonista directo con sus goles de esa decena de puntos acumulados en los últimos cinco partidos y de trece de los veintinueve que atesoran los blanquiazules, personifica este aspecto. Esa explosión reciente del marroquí en la faceta anotadora ha coincidido en el tiempo con la entrada en acción del atacante danés Martin Braithwaite, quien llegó en el mercado de invierno procedente del Middlesbrough inglés.

Braithwaite firmó como carta de presentación dos dianas ante el Real Madrid y el Barcelona, añadiendo más adelante otra contra el Rayo Vallecano en un duelo clave en la lucha por la permanencia. Aciertos aparte ha demostrado una buena química con En-Nesyri y le ha asistido ya en dos ocasiones para que este marcara, la última de ellas con un excelente pase en profundidad ante el Betis. El panorama parece idílico para cualquier entrenador, pero en el caso de Mauricio Pellegrino se le complica sobremanera decidir ya que actualmente en el banquillo tiene alternativas más que solventes.

La principal, por nombre, es la de Guido Carrillo. El punta, que en su día le costó al Southampton más de veinte millones de euros, llegó como cedido a la entidad entre otras cosas debido al esfuerzo y la confianza de un entrenador que ya le había tenido en Argentina y en el propio conjunto inglés. Llamado a ser el referente natural en ataque por delante de En-Nesyri cuando se confirmó su fichaje en verano, ambos acabaron jugando juntos varios partidos. Sin embargo una lesión ante el Huesca le ha tenido varias semanas fuera de los campos y ahora deberá pelear por un lugar que se ha puesto complicado.

No es el único que aspira a tener minutos arriba pues lo mismo sucede con el uruguayo Michael Santos. Convertido en uno de los máximos goleadores en la categoría de plata del fútbol español el pasado curso con el Sporting de Gijón, se incorporó desde el Málaga. Pese a que de momento no ha contado con el protagonismo que muchos esperaban, en parte debido a una pubalgia, desde el club le mostraron su deseo de que no saliera en invierno.

Son en principio cuatro hombres para dos puestos pero hay más cuestiones a tener en cuenta como son el papel de los extremos. Los leganenses plantearon el curso para jugar con un sistema de 4-2-3-1 pero el grupo parece haberse encontrado más cómodo con el 5-3-2. Ese detalle ha supuesto un revés para los jugadores ofensivos de banda, a los que les resulta difícil encontrar acomodo. No se trata, además, de futbolistas cualquiera. Uno de los más perjudicados ha sido el marroquí Nabil El Zhar. Hombre importante en campañas anteriores y titular en el arranque de esta, no ha vuelto a salir de inicio en LaLiga Santander desde que lo hiciera el 3 de noviembre contra el Atlético de Madrid en Butarque.

Problemas está teniendo también José Manuel Arnaiz, adquisición más cara en la historia del Leganés. El ex del Barcelona ha estado varios meses combatiendo con una lesión que arrastraba desde su etapa como azulgrana pero, tras volver a estar activo, no ha conseguido encontrar continuidad ante la enorme competencia. Así las cosas solo ha disputado en liga la segunda parte contra el Eibar, donde tras el descanso y con 0-2 abajo el entrenador optó por quitar a un central, Siovas, y ubicar a tres efectivos en la parcela ofensiva. También está siendo poco utilizado Sabin Merino, quien en liga solo ha formado parte del once inicial contra el Levante. Además ya se marcó el uruguayo Diego Rolan, el cual rompió su cesión y para irse al Alavés.



Por si fuera poco, podría estar cerca el retorno del argentino Alexander Szymanowski. Icono de los madrileños y actual capitán de la plantilla, no juega por problemas físicos desde el pasado nueve de diciembre del 2017 pero ya ha completado varios entrenamientos. Recuperado, será otro aspirante más.

Carlos Mateos Gil