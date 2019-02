Vesga: "La derrota de Anoeta nos dolió"

Mikel Vesga, centrocampista del Leganés, lamentó la derrota sufrida por su equipo la pasada jornada en el estadio de Anoeta ante la Real Sociedad (3-0), si bien confía en pasar página.



"La derrota de Anoeta nos dolió. Queríamos traer algo de allí porque íbamos en línea ascendente y queríamos sumar. No lo conseguimos, así que esta semana toca trabajar más que nunca para no repetir esos errores", dijo.



"Jugar fuera no es fácil. El rival también hace muchas cosas bien. Ellos jugaban en casa y hay veces que el equipo o no puede o el rival está mejor. Es parte de este deporte. Intentaremos mejorar esas cosas para que no se repitan y hacernos fuertes fuera", declaró.



Ahora se miden al Valencia en Butarque: "Es un partido importantísimo. En casa se está viendo una dinámica buena y en parte es gracias a nuestra gente. Intentaremos seguir con esta dinámica en casa y lograr tres puntos, que son importantes para escalar hacia arriba".



Vesga visitó el colegio público Antonio Machado junto a su compañero Ezequiel Muñoz, en una nueva edición de la iniciativa 'El Lega vuelve al cole'. Ahí analizó también su situación personal, después de que ahora esté contando con mayor continuidad en el equipo.



"Por suerte estoy participando más ahora. La competencia en el equipo es buena, cualquiera que entra puede aportar y hacerlo bien. Queda trabajar más si cabe para mantenerse ahí. Cualquiera que juegue ahí lo hará bien", expresó.



Sobre la pareja que forma en el mediocentro con José Luis García 'Recio', comentó: "Recio es un jugador muy bueno, lo viene demostrando en Primera. Es fácil jugar con él. Pero también con Rubén Pérez, con Óscar... con cualquiera me entiendo bien, hacen muy bien su labor".



Asimismo se refirió a la competencia en ataque: "Es algo bueno del equipo. Tenemos delanteros de garantías que han hecho buenas temporadas recientemente. Cualquiera lo va a hacer bien. Ahora es verdad que Youssef En Nesyri está enchufado y metiendo goles. También nos aporta mucho Martin Braithwaite... pero en cualquier posición estamos bien reforzados".



Vesga no quiso pronunciarse sobre si al final de la temporada cree que el Leganés estará en la mitad superior o en la mitad inferior de la tabla: "Primero, el objetivo es afianzar la permanencia. Luego, lo que venga será bienvenido. Lucharemos por estar cuanto más arriba posible, pero somos el Leganés y lo importante es salvarse".