Campaña: "Ya ganamos en el Bernabéu y el domingo saldremos a por lo mismo"

El centrocampista del Levante José Campaña aseguró este miércoles que su equipo afronta el choque del domingo ante el Real Madrid con la intención de repetir el resultado de la primera vuelta, en la que vencieron en el Santiago Bernabéu por 1-2



A su vez, el jugador de Levante descartó que su rival pueda llegar "relajado" por el hecho de tener después los partidos contra el Barcelona.



"Sabemos de lo que somos capaces. El año pasado no nos ganaron, este año en el Bernabéu ganamos 1-2 y el domingo vamos a salir a lo mismo, a ponerles las cosas complicadas. Vamos a intentar sacar los tres puntos", dijo Campaña en una sesión de firma de autógrafos organizada por el Levante.



El jugador andaluz destacó el potencial del Real Madrid e insistió en que pueden centrarse en las tres competiciones en las que están inmersos. "El Real Madrid es suficientemente grande como para estar en todas las competiciones. Están vivos en las tres, van a pelear por todas y no creo yo que vengan relajados", indicó.



Campaña, que declinó referirse al encarcelamiento de su compañero Toño García, aunque señaló que la plantilla "está con él", subrayó la importancia de la victoria lograda el pasado sábado en Vigo contra el Celta. "Creo que era un partido muy importante, una victoria que tanto nosotros como el club y afición necesitábamos y el equipo demostró una vez más de lo que es capaz. Tres puntos muy importantes para alejarnos de la zona de descenso y un triunfo que al vestuario le hace levantar cabeza", manifestó.



Además, el jugador del Levante valoró el estado de las negociaciones entre su representante y el club para ampliar su contrato, que acaba en 2020. "Tengo contrato hasta 2020 y, de momento, no sé nada. Es cosa de mi representante. Estarán en contacto con él y no sé absolutamente nada. En diciembre hubo mucho contacto pero sin llegar a más. Me decía que venía a hablar sin más y hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada", indicó. La realidad es que me queda año y medio y si seguimos estaré eternamente agradecido al club", finalizó.