Bardhi: ?No me imaginaba nunca cumplir 126 partidos aquí, es un orgullo?

Buñol (Valencia), 25 nov (EFE).- El jugador del Levante Enis Bardhi se ha convertido, con 126 encuentros, en el cuarto jugador con más partidos en el club azulgrana empatado con Pedro López, una cifra que comentó no haberse imaginado nunca conseguir y de la que está muy orgulloso.



?Es un orgullo ser parte de este club, sumar tantos partidos y estar junto a Pedro López, Roger Martí (159), José Morales (233), Juanfran García (153)? Le he dicho antes a Pedro que no me imaginaba nunca tener tantos partidos?, dijo en declaraciones al club levantinista.



El internacional macedonio se mostró muy contento ?con toda la gente, los entrenadores que han estado aquí y con todo el Levante en general, trabajadores.. Me siento muy bien, me siento uno más del club. Ahora hay que seguir, hay que sacar esto adelante porque este club y la gente lo merece?.



?Desde el partido del Alavés estamos mucho mejor y estamos intentando sacar lo mejor posible de cada uno. Estoy convencido de que nadie se va a bajar del barco, estar juntos en este momento es lo más importante para nosotros y estoy convencido que vamos a sacar la temporada porque nos lo merecemos?, afirmó Bardhi.



En cuanto a la selección macedonia, el jugador levantinista explicó que es un año muy bonito para él con su país porque han jugado una Eurocopa por primera vez y están en la repesca para el Mundial.



?Para nuestro país, que es tan pequeño, es una cosa muy grande entrar en esta repesca y ojalá aquí (en el Levante) también sigamos sacando los máximos puntos posibles y dejemos al Levante donde se merece estar?, finalizó.