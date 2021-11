José Alberto: las "alternativas" para la delantera, Antoñín, la lesión de Chavarría...

José Alberto López, técnico del Málaga CF, ha atendido a los medios de comunicación este miércoles en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará este jueves a los blanquiazules ante el filial de la Real Sociedad. Un encuentro para el que José Alberto vuelve a quedarse sin un '9' puro, con Sekou y Chavarría lesionados. Pese a ello, el técnico del Málaga CF ha asegurado que tiene "alternativas", con hombres como Roberto, Antoñín o Brandon.

La rueda de prensa de José Alberto López

La lesión de Chavarría ¿Fue precipitada su titularidad?: "Se puede ver así. Pero la realidad es que hablándolo con él hoy, cuando rompió la otra rodilla le pasó exactamente lo mismo. Son cosas normales tras una lesión de larga duración, nos hubiese gustado que no fuese así, pero son cosas que pasan".

La Real Sociedad B, el próximo rival: "La Real es un equipo a nivel físico espectacular, sobre todo en datos, está batiendo todos los récords en distancia recorrida, en metros de alta intensidad, pero no quiero quedarme solo en ese dato. Es un equipo que nos va a someter en ciertos momentos, vamos a tener que hacer un esfuerzo grande y un nivel defensivo sólido. Llega Cristo, que está teniendo un gran recorrido esta temporada".

¿Qué partido espera?: "Va a ser muy difícil porque nos van a quitar el balón y vamos a sufrir y a tener malos momentos. Tendremos que tener paciencia, aguantar las posesiones largas de ellos. Tenemos que intentar tener el control del juego, ser nosotros y dar nuestra mejor versión".

La delantera y las lesiones de Sekou y Chavarría: "En el caso de Pablo es lo normal, creo que va a tardar en volver a su nivel. Y eso éramos conscientes en junio cuando firmamos y somos conscientes ahora a inicios de noviembre. En cuanto a Sekou, son cosas que forman parte del juego. Normalmente, suelen pasar estas cosas. Cuando tienes una posición con menos alternativas, aparecen lesiones de jugadores en esa misma posición. Por suerte, tenemos a Roberto, que cuando ha jugado ha dado muy buen nivel. La posibilidad de Brandon, de Antoñín son buenas alternativas. ¿Me preocupa que no estén? Sí, pero lo importante es mirar a los que están, que están a buen nivel y ojalá puedan ver puerta y nos ayuden con goles".

El tobillo de Kevin: "Los regateadores tienen que estar acostumbrados a que sus rivales intenten pararlos con faltas, eso es así. La fuerza que se ha utilizado en los últimos partidos ha sido desmedida y a veces rondando algo más que solo amarillas, pero tiene que saber que por sus características las tiene que encajar. Está para mañana, pero no al 100%. Lógicamente son muchos golpes en la misma zona".

¿Hay que proteger más al regateador en España?: "Lo he dicho en la última comparecencia. En España, si algo se echa de menos y sobre todo para la gente del norte que somos más obtusos tácticamente, es el jugador del sur, el talento callejero de ir a por tu par, de ser regateador y que a mí personalmente me encanta. En la selección española, que es donde todos miramos para ver a los mejores jugadores a nivel nacional, no tenemos regateadores y eso demuestra que hay una falta de ellos en el país".

Antoñín: "Creo que la tendencia es muy positiva y está recuperando su nivel. Entrenando lo vemos ya muy bien, mucho mejor y los dos últimos partidos tanto ante el Lugo como en Oviedo, todos habéis visto al Antoñín que conocéis y al que todos queremos ver. Se merecía que el balón que pega en el palo entrara, le habría venido bien al equipo por el lastre de ganar fuera de casa y a él personalmente".

La Rosaleda y el Málaga como local: "Evidentemente, son datos y puntos y están ahí. También creo que fuera de casa nos ha faltado esa pizca de suerte".

El factor campo: "Lo que veo cada vez que jugamos aquí, una auténtica pasada. Todos disfrutamos y tenemos que darles motivos para seguir disfrutando con su equipo. Esa es la línea que queremos, ser un equipo más regular. Lo que prima en este campeonato es eso. Fuera de casa hemos estado cerca de conseguir ganar, y tenemos que seguir en la línea de los últimos seis partidos y seguir mejorando. Somos un equipo muy joven y requiere tiempo y hay jugadores que tienen que adaptarse a la categoría y a lo que queremos. Somos un equipo sólido, que encaja poco, que remata con cierta frecuencia y tenemos que ser más efectivos. Eso es evidente".

Goles a balón parado: "Creo que estamos haciendo muchísimo daño a balón parado y estamos haciéndolo muy bien tanto a nivel ofensivo como defensivo. Estamos siendo un equipo que demuestra estar cómodo en esas situaciones defensivamente y a nivel ofensivo, le sacamos mucho partido a esas situaciones. La muestra es el gol del otro día, pero también generamos mucho peligro".