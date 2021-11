Escassi: "Pedimos disculpas a los malaguistas"

Alberto Escassi ha sido quien ha puesto los puntos sobre las íes. Basta ya de excusas, el comportamiento del equipo en Burgos no ha sido acorde a lo que se espera del Málaga. "Es una tarde muy dura porque, más allá del resultado, tenemos que ser autocríticos y ver que no hemos competido como lo ha hecho el rival", expresaba.

Pero el malagueño iba más allá: "En esta categoría, si no compites y no sales al 100%, pasa lo que pasa, te ganan todos los duelos, no salimos concentrados, una serie de cosas que te lleva a hacer este partido. Nos han ganado en prácticamente todas las facetas del juego. Y esto en Segunda no te perdona, no puede ser".

De ahí que Escassi, voz autorizada, incida en que hay que cambiar la actitud. "Llevamos varias semanas diciéndolo, no puede ser que en casa demos un rendimiento y fuera pase esto. Tenemos que solucionarlo porque las jornadas van pasando y tenemos que cortarlo lo antes posible. Veníamos con la ilusión de la tercera victoria consecutiva y engancharnos a los seis primeros, pero no ha podido ser, ha sido muy doloroso".

Por ello, ha pedido "disculpas a todos los aficionados malaguistas que han venido aquí, que se han gastado su dinero y su tiempo en fin de semana y han hecho muchos kilómetros. Lo siento muchísimo, darle las gracias por ese apoyo incondicional que es una pasada. Esperemos cortar la racha fuera de casa y la próxima es con un rival muy duro como el Eibar", expresó.