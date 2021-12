El posible once del Málaga ante el Eibar

El Málaga CF atraviesa momentos complicados en los que la figura del técnico José Alberto López está más en entredicho que nunca. Dos derrotas consecutivas en LaLiga, con una nefasta imagen en Burgos y con la primera derrota de la temporada en La Rosaleda, empujan a ello.

El Amorebieta, la pasada jornada, fue el primer rival que consiguió sumar de tres en Martiricos y eso no ha sentado nada bien al malaguismo, que no acaba de ver claro el devenir de su equipo esta temporada, donde todavía no conoce el triunfo como visitante en Liga. Hay bajas en el centro del campo, el equipo sufre en exceso, ha llegado una sanción de la FIFA que amenaza con no poder reforzar al plantel... Y este sábado, el Málaga CF visita Ipurua para medirse a un Eibar que necesita sumar de tres para seguir alzado en los puestos de 'play off' y luchar por el ascenso directo a la espera de que el Almería eche el freno.

El Málaga CF de José Alberto intenta ser más ofensivo, que crea ocasiones, pero no finaliza. Y eso lo está sufriendo. Un Málaga al que las segunda partes se le están haciendo demasiado largas, que acaba encerrándose. De ahí que el técnico blanquiazul medite cambios. Tampoco demasiados, pues la enfermería no se los permite. Aunque sí en el dibujo, pudiendo optar por tres en el centro. Isma Gutiérrez, finalmente, no ha entrado en la convocatoria, por lo que no podrá tener su oportunidad ante la sanción de Genaro. El que sí ha entrado es l canterano Dani Lorenzo.

Menos revoluciones puede plantear José Alberto atrás, en la defensa, donde la lesión de Juande sigue manteniendo a Peybernes y Lombán como la pareja de centrales titular, a pesar de haber salido en las fotos en las últimas jornadas.

La portería es otra de las líneas sobre las que están puestos todos los ojos del malaguismo. Dani Martín es titularísimo ante los ojos del técnico blanquiazul, aunque sus actuaciones no son del todo brillantes como para haberse ganado ese estatus. Dani Barrio espera su oportunidad y podría ser este sábado.

No te pierdas nuestra galería con el posible once de José Alberto López para este sábado, durante el Eibar-Málaga en Ipurua.