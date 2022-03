Del 'Que le den por culo al Sevilla' a saltarse los protocolos covid; todas las polémicas de Javier Aguirre

El 'Vasco' vuelve a LaLiga para hacerse cargo del banquillo del Mallorca

El mexicano Javier Aguirre llega este miércoles a Mallorca para convertirse en nuevo entrenador del conjunto bermellón, sustituyendo al destituido Luis García Plaza, que deja al RCD Mallorca en decimoctava posición de la tabla; metido en zona de descenso.

Tras seis derrotas consecutivas en LaLiga (Betis, Valencia, Real Sociedad, Celta, Vigo, Real Madrid y Espanyol), el Mallorca pone sus opciones de salvación en manos del mexicano Aguirre, con una holgada experiencia en los banquillos tanto en España como a nivel internacional.

En España, Aguirre ha entrenado a clubes como Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol o Leganés, siendo ésta su última experiencia en el fútbol español antes de volver a su país para hacerse cargo de Rayados Monterrey, del que fue destituido el pasado 26 de febrero, pese a haber alcanzado el pasado curso con ellos la Liga de Campeones de la Concacaf.

A sus 63 años, el mexicano Javier Aguirre destaca por ser un técnico aguerrido y con temperamento. Fruto de ello, la polémica siempre le ha acompañado a lo largo de su carrera como entrenador.





Las polémicas de Javier Aguirre como entrenador

En la mente de todos los aficionados al fútbol en España está el Osasuna de Javier Aguirre y sus enfrentamientos con el Sevilla FC de Caparrós. Unos partidos ásperos y de mucho contacto que hicieron saltar las chispas en más de una ocasión. Una rivalidad que llevó al 'vasco' Aguirre a protagonizar un vídeo que se convirtió en viral prácticamente en los inicios de Internet y de las redes sociales, cuando aún no existía Twiter, WhatsApp ni el resto de aplicaciones que hoy conocemos. Un momento con unos aficionados de Osasuna en los baños de una discoteca y una letra al ritmo del himno del centenario del Sevilla FC: "Sevilla, Sevilla, Sevilla, que le den por el culo al Sevilla". Lógicamente, el vídeo corrió como la espuma.

El vídeo en el que podía verse a Javier Aguirre diciendo "que le den por culo al Sevilla FC" corrió como la pólvora



Más recientemente, como técnico de Rayados de Monterrey, Aguirre fue alejado de la plantilla tras filtrarse otro vídeo suyo en la boda de su hijo, sin respetar los protocolos sanitarios de la Liga MX y su club ante la pandemia por covid-19. Y es que Aguirre y las cámaras no suelen llevarse demasiado bien.

También en Rayados fue acusado de alinear a Funes Moridero pese a haber dado positivo en covid horas antes. Ante la polémica, Aguirre estalló en rueda de prensa: "Seríamos unos hijos de la chingada si mandamos un jugador enfermo al campo, punto pelota, no hay más que hablar... no hay más que hablar"

En la Copa de Oro de 2009, durante su segundo mandato a cargo de la selección de México, Aguirre fue noticia como seleccionador azteca por darle una patada durante el partido de la 'Tri' y Panamá a un rival. "Los regañé, porque tuve que dar una patada que ellos no se atrevieron a dar en el campo. Puse el ejemplo, mal, pero se los puse. Tenía los ojos inyectados de sangre, nos estaban comiendo el terreno. No podía más, algo tenía que hacer, el negrito ese, sale el balón, se quiere hacer el vivo y le meto una patada, le pido perdón y me voy. Le dije a mis jugadores, cabr... tengo que hacer su trabajo, si te están pasando por encima, por lo menos que se vea actitud, que se vea garra", explicó posteriormente durante una entrevista.

También ha sido Aguirre protagonista de otras polémicas o problemas mayores, como uno contra el país de México. Durante el previo al Mundial de 2010, en Sudráfrica, el 'Vasco' fue muy crítico por la situación de su país, asegurando públicamente que México estaba "jodido". Posteriormente se vio obligado a disculparse públicamente ante las autoridades del país azteca.

Mucho más controvertido fue el incidente ocurrido como entrenador del Zaragoza, durante un partido disputado entre Levante y Zaragoza en 2011. Según Javier Tebas, los maños habían pagado casi dos millones de euros a los granotas por dejarse perder y, así, poder salvarse el Zaragoza. En diciembre de 2019 el Juzgado de los Penal Número 7 de Valencia decidió absolver a Aguirre y el resto de los acusados por falta de pruebas.

Esa acusación de amaño le costó en 2014 el puesto de seleccionador de Japón, en el que estuvo muy poco tiempo. "Lo primero que me gustaría expresarle al técnico Aguirre es que la razón de la rescisión es que queremos evitar cualquier influencia en la selección nacional en su preparación para la Copa del Mundo. Hay un posibilidad de que sea acusado y se inicie un proceso en el tribunal", señaló Kuniya Daini, presidente de la Asociación Japonesa.