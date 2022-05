Ni en su vuelta a casa se fiaron de Sergio Rico.

El sevillano perdió la titularidad, en el peor momento posible, ante un Manolo Reina que cuajó una gran actuación

Se confirmaron los peores presagios para Sergio Rico, el cual perdió la titularidad con el RCD Mallorca después de la goleada que sufrió su equipo contra el Granada CF, por 2-6, en la última jornada disputada el pasado fin de semana. Y todo le ha tenido que ocurrir a Sergio Rico en el momento más cruel, en el que suponía su regreso al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la que fue su casa durante muchos cursos en los que defendió la portería del Sevilla FC.

Javier Aguirre sembró muchas dudas tras la cita contra el Granada CF y no desveló si Sergio Rico mantendría una titularidad, que desde que llegara a la escuadra bermellona en el mercado de invierno en calidad de cedido procedente del Paris Saint-Germain, de la que se había adueñado. Confiaba el sevillano en recuperar su mejor rendimiento en las Islas Baleares y comenzó con el respaldo de Luis García Plaza y posteriormente de Javier Aguirre, pero al final todo se ha torcido.

"Sergio (Rico) no ha estado bien como no ha estado bien nadie. ¿Cambiarle? Necesitamos hacer algo, pero tenemos que reflexionar bien y no tomar decisiones en caliente", dijo el entrenador mexicano que al final apostó por el veterano Manolo Reina como cancerbero contra el Sevilla FC para intentar sacar algo en positivo en su lucha por la permanencia, la cual la sigue teniendo muy complicada.

Un nuevo golpe moral para un Sergio Rico que no levanta cabeza desde que saliera del Sevilla FC, donde acabó perdiendo también su puesto en el once inicial. Desde que se marchara de Nervión, ni en el Fulham, de la Premier League de Inglaterra, ni en el propio PSG, de la Ligue 1 de Francia, ha terminado de consolidarse. Precisamente es con el equipo francés con quien tiene contrato hasta junio de 2024, donde tendrá que volver al término de esta campaña. Y estará por ver si tiene o no hueco finalmente en la escuadra de la capital de Francia, ya que aunque Gianluigi Donnarumma apunta a titular indiscutible, la continuidad de Keylor Navas no está garantizada, quedando un hueco para propio Sergio Rico o un joven prometedor de la estructura gala. De salir, Sergio Rico tendrá que buscar un nuevo destino para seguir su carrera deportiva.

A sus 28 años, se apuntaba en Italia que Sergio Rico estaba en la agenda del Nápoles en caso de que David Ospina acabara saliendo del conjunto partenopeo o que el sevillano tenía un acuerdo con el Lazio de cara al siguiente curso, pero por el momento no hay nada.