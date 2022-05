Señalado como en Sevilla, Rico volverá a Nervión en su peor momento y con su futuro más en el aire que nunca

Silbado por la afición del Mallorca, su futuro parecía estar en una Lazio que ahora apunta a Ospina; el exsevillista se reencuentra con su pasado en el peor momento

"Sergio (Rico) no ha estado bien como no ha estado bien nadie. ¿Cambiarle? Necesitamos hacer algo, pero tenemos que reflexionar bien y no tomar decisiones en caliente", indicó el mexicano Javier Aguirre después de que su RCD Mallorca fuera goleado el pasado fin de semana por un rival directo por la salvación como el Granada CF.

Un 2-6 que dolió mucho en Son Moix, donde el exsevillista Sergio Rico fue señalado directamente por la grada. Desde que llegó en enero para mejorar el nivel ofrecido bajo palos por el veterano Manolo Reina, el arquero de Montequinto se ha convertido en el portero titular de Luis García Plaza, primero, y de Javier Aguirre, después, aunque no ha conseguido granjearse la confianza de la grada. Justo lo mismo que le ocurrió en Nervión, lo que le obligó a salir.

De hecho, Sergio Rico se ha convertido en el primer portero de la historia del RCD Mallorca que encaja seis goles en un partido oficial disputado en Palma. Un dudoso mérito que complica aún más su situación, siendo discutida su titularidad incluso por el propio Aguirre en sala de prensa.

Con el Mallorca en puestos de descenso a tres jornadas para el final, todos miran en Palma hacia la portería. Rico llegó en préstamo por el PSG, sin opción de compra, y el conjunto bermellón no realizará ningún movimiento por intentar retenerlo el próximo curso.

En París, Rico tiene contrato hasta 2024, por lo que tendrá que volver, aunque allí tampoco tiene sitio. En Italia llevan semanas especulando con un principio de acuerdo con la Lazio que le llevaría hasta el Calcio. Nada extraño, por otro lado, teniendo fuertes vínculos su agencia de representación con el conjunto lazial. Sin ir más lejos, allí tienen a otro exsevillista, Luis Alberto. Sin embargo, los planes de la Lazio podría ir por otros derroteros y, viendo el rendimiento de Rico en la portería mallorquinista, empiezan a sonar con fuerza otros nombres, como el del colombiano Ospina.



En Italia hablaban de un principio de acuerdo entre Rico y la Lazio, ahora apuntan a Ospina

El guardameta cafetero acaba contrato con el Nápoles y todas las informaciones apuntan a que no habrá renovación, por lo que a sus 33 años ya está buscando alternativas. Según La Repubblica, la Lazio ya se ha interesado por su situación. Su agente, sin ir más lejos, ya ha manifestado esta semana que están escuchando ofertas, por lo que marchar a Roma sería una opción de peso, aunque su prioridad sería el Real Madrid.

También hablan en Italia del portugués Maximiano, que lo está haciendo muy bien con el Granada CF en su primer año en LaLiga. Precisamente el Nápoles es otro de los clubes que, según Il Mattino, está muy pendiente del arquero nazarí, que de acabar descendiendo a Segunda con el Granada CF tendría muchas más opciones de cambiar de aires.

En este contexto, Sergio Rico volverá este miércoles al Sánchez-Pizjuán, donde se reencontrará con su pasado. De Nervión se marchó también señalado, por lo que quizá no sea el mejor escenario para defender la portería de un equipo que se juega la salvación. Javier Aguirre tendrá la última palabra al respecto.