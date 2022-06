Una lesión le impidió fichar por el Betis, acabó en Mallorca y ahora desea el 'Sueño Americano'

La fuerte apuesta llegada desde la MLS cambia el destino de un joven futbolista que no terminó de dar su mejor rendimiento en LaLiga

Hay jugadores que prometen mucho, en los que se tienen unas expectativas grandes, pero que por una razón u otra no terminan de llegar al nivel que se esperaba de ellos: falta de progresión, escasez de oportunidades y confianza, lesiones... muchos son los factores que pueden determinar la carrera deportiva de un jugador, quien, quizás, lo único que tenga en sus manos es elegir bien en el equipo que desea estar. No ha sido el caso de Juan Camilo 'Cucho' Hernández que, condicionado por pertenecer al Watford FC, ha estado de aquí para allá, sobre todo en LaLiga, donde explotó conquistando El Alcoraz con la SD Huesca, pero sin colmar las expectativas en el Getafe CF y el RCD Mallorca, estando ahora a punto de emprender el sueño americano, el jugar en la Major League Soccer (MLS).



A sus 23 años, Juan Camilo 'Cucho' Hernández está en progreso de cerrar su fichaje con el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS). Así lo avanza Adam Leventhal, prestigioso periodista de The Athletic UK.



Las partes implicadas de la negociación están ultimando los detalles, pero las informaciones cercanas a la operación hablan de una transferencia cercana a los diez millones de dólares, firmando el colombiano como estrella del equipo (jugador-franquicia) de Estados Unidos.





El no fichaje del Juan Camilo 'Cucho' Hernández por el Real Betis Balompié

El no fichaje del Juan Camilo 'Cucho' Hernández por el Real Betis Balompié

De culminarse el proceso, todo va por buen camino y no debería de existir problemas, cerraría así una primera etapa en el fútbol europeo que pudo ser muy diferente si la suerte o las lesiones le hubieran respetado. "Estaban el Espanyol, el Betis, el Valladolid... Pero después de la lesión se cayó casi todo y el único que quedó fue el Mallorca. Cualquiera no hace eso, pocas veces en Primera división se contrata a un jugador lesionado y estoy muy agradecido por eso", explicó Cucho Hernández en aquel verano de 2019 donde por disputar con Colombia un Mundial sub 20 padeció una lesión que le impidió la posibilidad de vestir, entre otras, la camiseta verdiblanca.