El plan de Osasuna para su portería y cómo le afecta a Joel Robles

Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, tiene claro qué va a hacer y maneja a varios candidatos para reforzar la posición de cara a la próxima temporada

Después de sufrir una última derrota contra el Real Madrid por 1-3 en LaLiga el sueño de CA Osasuna para jugar la próxima UEFA Conference League la próxima temporada parece casi imposible. Ocho puntos le separan de una séptima plaza que ocupa un Villarreal CF que está totalmente lanzado en la caza un captura de la Real Sociedad y el Real Betis Balompié. Precisamente, de este equipo depende de que esa posición 7 dé pie a clasificación europea, para ello debe ganar la final de la Copa del Rey que juega esta noche contra el Valencia CF y mantenerse entre los seis primeros puestos en LaLiga. Dejando aparcado eso y evaluando que se ha hecho una gran temporada, con la permanencia conseguida de forma holgada, Osasuna ya trabaja en la configuración de la plantilla de cara al siguiente curso futbolístico y está haciendo especial hincapié en la portería, donde Joel Robles, actual futbolista del Real Betis, sigue siendo uno de los mejores colocados en su agenda.

Según avanza Diario de Navarra, la dirección deportiva encabezada por Braulio Vázquez tiene ya fijada la hoja de ruta de la portería rojilla.

El club navarro seguirá confiando en Sergio Herrera como portero titular de cara a la próxima temporada después de que lo haya renovado hasta 2026 y lo haya blindado con una cláusula de rescisión de 14 millones de euros. Para Osasuna es intocable y por eso ya rechazó hace tiempo una propuesta del Atlético de Madrid.

No convence tanto Juan Pérez, que según esta misma fuente pasaría a un tercer plano. A sus 25 años, el canterano no cuenta con la confianza del club y del cuerpo técnico que dirige Jagoba Arrasate y tendrá un rol marginal la próxima campaña, siempre que se quede pues también se valora buscarle una cesión para que tenga minutos. Con contrato hasta 2024, su futuro en Osasuna no es el mejor posible.

Con este contexto, es donde emerge la figura de Joel Robles, el cual encaja a la perfección en el perfil que desea CA Osasuna, el cual desea un guardameta con experiencia en LaLiga, que puede aumentar la competencia, que eleve el nivel y que llegue a bajo coste o gratis. Joel Robles acaba contrato con el Real Betis Balompié y no renovará después de que este año haya sido el tercer cancerbero bético tras Rui Silva y Claudio Bravo y no haya tenido apenas minutos.

Enric Masip y Sergi Asenjo, otros candidatos

Según las últimas informaciones, Joel Robles no es la única opción que maneja CA Osasuna para reforzar su portería, puesto que también la escuadra navarra tiene en su agenda a Sergio Asenjo, del Villarreal CF, y Jordi Masip, del Real Valladolid, los cuales también se convierten en agentes libres al termino de la actual temporada.