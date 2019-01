Imbula regresa a una convocatoria y Kakuta se queda fuera frente al Celta

El centrocampista belga Giannelli Imbula, sancionado la pasada jornada, sustituye en la convocatoria del Rayo al delantero del filial Sergio Moreno, mientras que el extremo congoleño Gael Kakuta, que ha manifestado su interés en salir del club este mercado de invierno, se queda fuera de la lista.

Respecto al último partido en el José Zorrilla frente al Valladolid, Míchel ha decidido introducir solo un cambio en la convocatoria con la inclusión de Imbula por el canterano Sergio Moreno. En el capítulo de ausencias destaca el extremo congoleño Gael Kakuta, que ha pedido marcharse al Amiens francés pero que el club madrileño, que pagó por él hace unos meses cuatro millones de euros, no quiere dejarlo marchar si no recupera al menos ese dinero. Tampoco está en la lista el delantero Alex Alegría, cedido por el Betis al Rayo Vallecano y que tiene pretendientes para salir en este mercado de invierno en busca de minutos. El único que no ha entrado en la lista por lesión es el centrocampista Gorka Elustondo, mientras que por decisión técnica siguen fuera el lateral Sergio Akieme, los centrales Chechu Dorado y José León, el extremo Lass Bangoura y el delantero Javi Guerra.