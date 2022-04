Del gafe de Tomás Roncero a la caída de Falcao... el Rayo Vallecano en su peor momento

El equipo entrenado por Andoni Iraola no gana un partido de LaLiga desde hace casi cuatro meses y se le puede complicar su continuidad en la élite

En su regreso a LaLiga, después de dos años en Segunda división, el Rayo Vallecano está viviendo una temporada futbolística llena de contrastes, saboreando lo más dulce y lo más agrio de un juego en el que lo más difícil de obtener es la continuidad y la regularidad en los resultados, lo cual, al final, distingue a los buenos equipos de los grandes equipos.



De la mano de Andoni Iraola, uno de los entrenadores españoles jóvenes con mayor porvenir y proyección, destinado a entrenar al equipo de su vida, el Athletic Club, el Rayo Vallecano comenzó LaLiga como uno de los equipos revelación del torneo de la regularidad, siendo uno de los mejores conjuntos jugando como local donde no perdió durante la primera vuelta. Gracias a ese buen rendimiento en su feudo, más la conquista de algún fortín inexpugnable como el estadio Nuevo San Mamés, el Rayo Vallecano se instauró en la parte alta de la clasificación, luchando por puestos de clasificación para competición europea contra grandes como Atlético de Madrid o FC Barcelona, al cual venció en su terreno de juego gracias a un gol de Radamel Falcao.



Este buen hacer tuvo su continuidad en Copa del Rey, donde el Rayo Vallecano ha realizado una participación excepcional, llegando a semifinales del torneo del K.O., siendo eliminado por la calidad del Real Betis hace escasas semanas debido a un gol de Borja Iglesias en el descuento de la vuelta de esa eliminatoria.



Ahí es donde ha echado el resto el Rayo Vallecano, que ha descuidado un poco LaLiga donde hace meses que no encuentra el rumbo, ya que no consigue una victoria desde diciembre, lo que ha producido que esté ahora mismo con sólo siete puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso. Una mala racha de resultados que algunos relacionan con una sentencia que lanzó un periodista deportivo que tiene un estigma de gafe en redes sociales.





El mensaje de Tomás Roncero que ha gafado al Rayo Vallecano

Pues si el @RayoVallecano es ahora mismo un equipo de Champions se dice y no pasa nada. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) December 18, 2021

Radamel Falcao, sin marcar en el Rayo Vallecano y sin Mundial de Qatar 2022

Tomás Roncero, periodista deportivo muy conocido en, afirmó que elera un equipo dedespués de ganar alporDesde entonces, elno ha ganado ningún partido de, enlazando estos tres meses que llevamos de 2022 sin saborear un sólo triunfo.fue fichado por elcomo su gran estrella en su regreso a. El colombiano llegó acon mucha fuerza, marcadoen sus primeros partidos, pero se ha ido viniendo abajo y no celebra un tanto desde noviembre. Algo que ha sido una de las causas de la caída del equipo en la clasificación.Además,llegó también alcon el objetivo de estar en la mejor forma posible de cara al, qu se disputa entre noviembre y diciembre de 2022, algo que no podrá conseguir puesto quse ha quedado fuera de la cita.