Lopetegui habla por primera vez tras su despido.

El ex entrenador del Real Madrid Julen Lopetegui ha roto su silencio varios meses después de abandonar la entidad blanca tras ser despedido por Florentino Pérez. Y lo ha hecho en los micrófonos de 'Football Daily' de la BBC, donde también ha hablado de su salida de la Selección española.

El técnico vasco decidió aceptar la propuesta ofrecida por el Madrid a tres días de comenzar la experiencia del Mundial de Rusia con la selección, lo que provocó su inminente despido. "No fue fácil para mí. Trabajamos muy duro durante dos años, sentimos que estábamos listos para tener una fantástica Copa del Mundo. Dos meses antes, cuando firmé un nuevo contrato con España, pusieron una cláusula de compra. Fue idea de Luis Rubiales, lo acordé con él sin problema y luego sucedió. El tiempo no fue elegido por mí ni por el Real Madrid. Dije que sí, pero sabía que mi única responsabilidad era el Mundial. Mantenerlo en secreto durante un mes es imposible y no era honesto. Estábamos convencidos de que era mejor tener una conferencia de prensa para abrir y cerrar el tema, y después de eso, el único foco era la Copa Mundial. Al final el presidente tomó la decisión. Fue un momento muy difícil y nunca lo olvidaré porque fue una sorpresa. Sentí que era muy injusto" , declara.

Lopetegui sigue valorando positivamente su decisión, pero también asegura que fueron unos días bastante complicados: "Fue una experiencia difícil. Me costaba hasta dormir. Un día estaba en Rusia entrenando para la Copa del Mundo, y al siguiente estaba en el Santiago Bernabéu con un nuevo equipo. Fue muy rápido, difícil de asimilar y las emociones eran altas".

Su paso por el Real Madrid fue más corto de lo esperado, y la 'manita' sufrida en el Camp Nou puso la guinda a su breve experiencia en el banquillo blanco. Aún así, el técnico sigue sosteniendo que si se le hubiera dado confianza en el tiempo, la dinámica habría cambiado. "Solo esperas tener tiempo para encontrar una solución porque estas cosas pueden equilibrarse durante una temporada. Estábamos seguros de que esta situación iba a pasar. No tuve tiempo, esa es la mejor manera de explicarlo", apuntó.

Por último, lanzó un mensaje de agradecimiento al equipo de Chamartín, así como a la plantilla que tuvo a sus órdenes. "Tengo todo el respeto por el nuevo entrenador y su staff. Y a los jugadores, los quiero, tuvieron una actitud fantástica conmigo. Nunca diré una mala palabra sobre el Real Madrid. Entrenar en este club es una experiencia fantástica para cualquier técnico. Esperaba que podía tener más tiempo pero debo mirar hacia el futuro", concluyó.