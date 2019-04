Zidane no descarta un Real Madrid femenino: "Se tomarán decisiones"

Madrid, 5 abr (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó el crecimiento del fútbol femenino en España y en el resto del mundo y no descartó que el presidente del club, Florentino Pérez, apueste por crear un equipo.



"Estamos viendo últimamente la evolución del fútbol femenino no sólo en España, también es importante en otros países, es mundial. Hay un apoyo fuerte y es muy bueno ver cómo está creciendo", destacó en una rueda de prensa.



El Real Madrid no ha decidido dar el paso para la creación de un equipo femenino en la elite, pero Zidane no lo descartó. "No soy yo quien tiene que decidirlo. Habrá una evolución natural y se tomarán decisiones sobre ello", señaló.