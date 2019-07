La presencia de Emery en el Arsenal, clave para Ceballos

Dani Ceballos, nuevo jugador del Arsenal, confesó este jueves que la presencia de Unai Emery en el banquillo 'gunner' le convenció definitivamente para unirse al club londinense.

El Real Madrid hizo oficial este jueves la cesión del medio andaluz al Arsenal hasta finales de junio de 2020, lo que supone un "enorme orgullo", declaró el jugador, de 22 años, a la web de su nuevo equipo.

"El entrenador ha sido lo que ha decantado la balanza para que me una a este enorme club. Es un técnico español y me conoce por pasar tiempo en otros equipos. Estoy muy feliz de poder ayudar al Arsenal a lograr sus objetivos", afirmó Ceballos.

El utrerano consideró que Emery "es muy táctico" y que esa cualidad le puede ayudar a "perfeccionar" su posición: "Creo que los dos daremos lo mejor para convertirme en un jugador mejor", dijo.

Ceballos llegó al Real Madrid en julio de 2017, procedente del Real Betis, firmando por seis temporadas, pero dos cursos después se marcha de la entidad madridista por una campaña en busca de minutos.

A pesar de sus buenas actuaciones con la selección nacional absoluta y con la Sub-21, con la que ganó la pasada Eurocopa, parece que el técnico blanco, Zinedine Zidane, no contaba con él para esta temporada.

Por ello, Ceballos aseguró hoy que sabe que cuenta con la "confianza del entrenador" y que esa circunstancia "ha sido, desde el principio, muy importante" para él.

Asimismo, opinó que la liga inglesa es "muy táctica y muy física", por lo que reconoció que necesitará "adaptarse al equipo".

También celebró que coincidirá con otros compatriotas, como Nacho Monreal y Héctor Bellerín, con quien mantiene amistad y al que le planteó la posibilidad de cambiar temporalmente Madrid por Londres.

"Me dijo que no me lo pensara dos veces, porque ésta es una gran ciudad y un gran club; y porque me lo voy a pasar genial. Estoy deseando verle para darle las gracias por su ayuda para llegar aquí", explicó Ceballos.