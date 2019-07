Courtois, lesionado en el tobillo, duda para el inicio de liga

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois sufre un esguince de grado II en el tobillo izquierdo, según ha informado este lunes el Real Madrid, y su presencia en el primer encuentro de LaLiga, prevista para el 17 de agosto en el estadio de Balaídos contra el Celta de Vigo, es dudosa.

Courtois, que no ha sido incluido entre los 24 jugadores que viajaron a Múnich (Alemania) para enfrentarse este martes al Tottenham inglés en la Audi Cup, no podrá estar en el once de Zidane ya que estará de baja de dos a tres semanas.

El conjunto blanco, que se sometió a un "exigente" entrenamiento a puerta cerrada antes de partir a Múnich, no podrá contar ni con el guardameta belga, ni con Marco Asensio, que se rompió el ligamento cruzado y el menisco en el partido contra el Arsenal, además de Brahim y Mendy que continúan con sus respectivos procesos de recuperación y tampoco con el serbio Luka Jovic, lesionado el pasado viernes en el partido contra el Atlético Madrid.