Zidane: "Nos ha faltado fluidez en el juego"

Madrid, 7 dic (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó la importancia de que su equipo haya firmado este sábado su cuarto triunfo consecutivo en LaLiga Santander por primera vez esta temporada, al derrotar al Espanyol en un partido en el que, admitió, le faltó "fluidez en el juego".



"El rival tenía cosas y lo ha demostrado hoy, no se merece estar donde está en la tabla. A nosotros nos ha faltado fluidez en el juego, sobre todo en la segunda parte, en la que hicimos un partido de ida y vuelta que no nos conviene. Al final conseguimos un buen resultado, muy importante para nosotros", afirmó.



"Cada partido tiene su historia y hoy hay que estar contentos porque seguimos con nuestra buena racha. Podemos hacerlo mucho mejor, pero hicimos un partido muy serio, respetando al rival desde el minuto uno hasta el final. Hay que seguir metiendo muchos ingredientes para seguir ganando", añadió.



Zidane elogió el partido del brasileño Vinicius y el rendimiento de Fede Valverde. Del uruguayo, destacó: "Tiene un hueco para muchos años aquí, lo está demostrando. Es un jugador importante, muy joven, que a la hora de jugar no le cuesta con el balón y sin él".



Su continuidad relegó de nuevo a Luka Modric al banquillo. "Ahora somos muchos en el medio. Isco no ha jugado hoy, Luka lo hizo poco, pero me gusta que todos estén listos porque hay muchos partidos y me interesa que todos estén metidos. Es lo que pasó hoy, que cada uno cuando le toca lo hace bien", subrayó.



"Siempre hablamos con los jugadores, Modric tiene importancia, no ha tenido muchas lesiones y puede aguantar muchos partidos porque tiene buen físico para seguir jugando mucho, pero es verdad que tengo que hacer rotaciones en el medio, no por dar descanso, porque le veo bien y sabe que de vez en cuando un partido lo saltamos", explicó sobre la situación del croata.



Zidane resaltó que con el tanto de Raphael Varane ya son quince jugadores de la plantilla los que han marcado. "El gol es consecuencia de lo que el equipo hace en el campo, puede marcar uno u otro. Últimamente todos los jugadores suman marcando, ya son quince. Yo no pido gol a nadie porque es lo más difícil, pero lo que metemos siempre en la pizarra es trabajo cuando no tenemos el balón y cuando lo tenemos. Últimamente lo estamos haciendo bastante bien", sentenció.