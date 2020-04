La Juventus y una brutal apuesta por Ceballos

Dani Ceballos no para de enviar guiños al Betis, que cada vez ve más factible un regreso del que fuera su canterano; quien, no obstante, tiene a muchos equipos tras sus pasos por si Real Madrid -que quiere hacer caja con el utrerano- y Arsenal -donde le quieren retener pese a no ser fijo para Arteta- optan por romper el contrato de dos años de cesión firmado en 2019.

Uno de esos rivales que podría tener el Betis es, ni más ni menos que la Juventus de Cristiano Ronaldo, Dybala y compañía.

Según Calciomercato, el club 'bianconero' ve en Ceballos una oportunidad de mercado y estarían dispuestos a tratar de seducirle aumentando la ficha que tiene en el Madrid (de unos 3 millones de euros), hasta los 4,5 o 5 kilos.