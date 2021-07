"Galácticos", el documental que muestra cómo cambió la industria del fútbol

El documental "Galácticos", producido por ESPN y que se emitirá el próximo 30 de julio en Disney +, mostrará cómo cambió para siempre la historia de la industria del fútbol a lo largo de los años en los que el Real Madrid de Florentino Pérez apostó por acumular estrellas para tocar el cielo y caer a los infiernos en sólo seis años.



Entre el 16 de julio de 2000, cuando Florentino Pérez accedió a la presidencia del Real Madrid después de derrotar a Lorenzo Sanz en las urnas, y el 27 de febrero 2006, cuando abandonó el cargo tras tres años sin títulos, el club blanco vivió una montaña rusa de emociones en las que no faltaron alegrías y decepciones.



Pero, todos los éxitos y los fracasos, estuvieron marcador por la revolución que emprendió Pérez para sacar de la crisis económica del Real Madrid a través de los principios empresariales con la contratación de los mejores jugadores del momento. Se aprovechó de la mercadotecnia que generaban para dar un impulso a su club que no siempre trajo buenos resultados.



En esos seis años, Pérez fichó a Luis Figo (2000), Zinedine Zidane (2001), Ronaldo Nazario (2002) y David Beckham (2003). Junto a otros nombres que ya estaban en la plantilla como Raúl González, Iker Casillas o Roberto Carlos, el Real Madrid formó un equipo temible que adquirió la denominación de "Galáctico".



Los cuatro fichajes costaron alrededor de 200 millones de euros, aunque diversas estimaciones económicas indican que el Real Madrid llegó a ingresar unos 400 millones de euros para posicionarse en 2006 como uno de los clubes más ricos del mundo.



"Galácticos" analiza aquellos años en tres episodios de treinta minutos ("La Familia", "El Negocio" y "El Límite"). El documental aporta 33 entrevistas de sus protagonistas, algunas realizadas específicamente para el proyecto y otras procedentes de material de archivo de la época de más de 500 horas de imágenes recopiladas entre 2000 y 2006.



"Galácticos es una de las historias más potentes del deporte mundial porque marca la transformación de la disciplina más popular, el fútbol. La mirada que tiene esta serie documental es la de la transformación radical del club más laureado de Europa a una organización con herramientas nuevas, como los derechos de imagen, el marketing, las giras, las estrellas, y la proyección de una imagen global", afirma Martin Ainstein, uno de los directores de la serie.



"Esto fue lo visionario y lo pionero que consigue el Real Madrid a partir del proyecto galáctico, pero con esta transformación sobrevienen conflictos, tensiones, gente que piensa diferente, un grupo muy potente de futbolistas que sabían ganar y a la que de repente les mueven sus cimientos y les cambian el escenario. La serie da mucho de qué hablar porque nunca se había contado esta historia", apunta.



El tráiler deja algunas frases de los protagonistas de aquella época que no dejarán indiferentes a nadie. Jorge Valdano, director deportivo del Real Madrid hasta 2004, afirmó que se saltó el "límite" el día que se compró a Beckham, mientras que Steve McManaman, ex jugador del club blanco, ahondó más en los problemas deportivos: "No entrenábamos, por eso estábamos fuera de forma", dijo.



Aquel Real Madrid, en sus tres primeros años, ganó dos Ligas, una Liga de Campeones, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. El 30 de junio de 2003, el entrenador Vicente Del Bosque fue destituido tras ganar la Liga y con él se fueron Fernando Hierro, Fernando Morientes, Claude Makélélé y MacManaman.



Las siguientes tres temporadas, estuvieron marcadas por la ausencia de victorias. Después de varios años de sequía de títulos, Florentino Pérez renunció al cargo el 27 de febrero tras una eliminación de Copa frente al Zaragoza y las derrotas frente al Arsenal y el Mallorca en la Liga de Campeones y la Liga, respectivamente.