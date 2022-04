La opción de llegar al Betis como agente libre se le esfuma a Dani Ceballos

El de Utrera podía haberse acogido a un artículo del Reglamento de Transferencias, pero el protagonismo que le ha dado Carlo Ancelotti últimamente lo impide

Dani Ceballos, futbolista del Real Madrid, se volvió a sentir jugador después de ser titular ayer en el partido de LaLiga contra CA Osasuna. El centrocampista sumó 71 minutos en la victoria de su equipo en el estadio de El Sadar por 1-3, recibiendo los halagos de su entrenador, Carlo Ancelotti, que acabó muy contento con el rendimiento del de Utrera.

"Muy bien Ceballos. Ha jugado un partido muy bueno. Puede ser el mejor del equipo. Tiene calidad. No ha tenido muchos minutos, pero siempre ha entrenado bien. Ha sufrido mucho, con una temporada con problemas, con la lesión en los Juegos y una recuperación bastante lenta. Ha jugado el Ceballos que todos conocen", dijo el técnico transalpino.

Esto minutos y efímero protagonismo no varía un ápice los planes de Dani Ceballos, cuyo deseo es el de abandonar el Real Madrid y volver al Real Betis Balompié lo antes posible, a poder ser en este verano que se avecina, ya que no se dio durante el pasado estío cuando no se materializó la operación en el último momento.

Aun así, estos minutos y partidos que está sumando Ceballos durante esta parte de la temporada sí han imposibilitado la opción de que Dani Ceballos regresara al Real Betis como agente libre. Situación que ha impedido Carlo Ancelotti.

A Ceballos se le esfuma la posibilidad de llegar al Real Betis como agente libre

Dani Ceballos, jugador del Real Madrid, ha tenido abierta la posibilidad de volver al Real Betis Balompié como agente libre si la tendencia con la que comenzó la temporada 2021/2022, en la que no jugaba nada por su lesión en los Juegos Olímpicos de Tokio con España, se hubiese mantenido.

Así lo explica el periodista Ramón Fuentes, en Mundo Deportivo, ya que Dani Ceballos se podía haberse acogido al artículo 15 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores: "Un jugador profesional que en el transcurso de una temporada participe en menos del 10% de los partidos oficiales disputados por su club puede rescindir prematuramente su contrato argumentando causa deportiva justificada. En el examen de estos casos, se considerarán debidamente las circunstancias del jugador. La existencia de una causa deportiva justificada se establecerá individualmente en cada caso. En tal caso, no se impondrán sanciones deportivas, aunque podrá exigirse indemnización. Un jugador profesional podrá rescindir su contrato sobre esta base en los 15 días siguientes a su último partido oficial de la temporada con el club en el que está inscrito".

El problema está en que Carlo Ancelotti ha ido dándole minutos y partidos a Dani Ceballos en este 2022 llegando a jugar ya 12 de 50 partidos, lo que supone ya un 24% de los choques disputados y que posiblemente irán en crecimiento, pues con LaLiga ya en el bolsillo, los menos habituales del Real Madrid tendrán la oportunidad de contar con más oportunidades de juego en el torneo de la regularidad, mientras que los más titulares son reservados para la UEFA Champions League.

El porcentaje de partidos disputados choca bastante con los minutos que ha jugado Ceballos en el Real Madrid durante este curso, puesto que con los de anoche suma 132 minutos de los 2970 posibles en LaLiga, sólo un 4,4% del total.

Dani Ceballos acaba contrato en 2023 con el Real Madrid, quiere salir y sólo contempla el Betis

El deseo de Dani Ceballos es salir del Real Madrid este verano con el que acaba contrato en junio de 2023, siendo su nuevo equipo el Real Betis, club que lo formó en su cantera. El de Utrera quiere regresar al Betis y sumarse así a un proyecto deportivo del que está enamorado gracias al trabajo de Manuel Pellegrini, el entrenador verdiblanco. Como ya han dicho Antonio Cordón, director deportivo bético, y Ángel Haro, el presidente, Ceballos es un futbolista que gusta y que llegará al Betis pronto, ya que casi todas las partes desean ese destino, en las que está incluido el propio Ceballos, que no ha dudado en hacer continuos muchos guiños al que fuera su equipo.

La única traba son las exigencias económicas del Real Madrid que desea un traspaso para mandar los derechos federativos y futbolísticos de Dani Ceballos a otro equipo. En eso se trabaja para llegar a un acuerdo que desemboque en el regreso de Ceballos al Betis.