La reacción de Messi a la remontada del Real Madrid ante el City

El Kun desveló el mensaje que le había mandado su compatriota, ahora en las filas del PSG

La remontada del Real Madrid frente al Manchester City para acabar ganando 3-2 en la prórroga y conseguir su clasificación para la final de la Champions League contra el Liverpool, en París, ha dado la vuelta al mundo.

El brasileño Rodrygo Goes, autor de los dos goles, en los minutos 90 y 91, que forzaron la prórroga y encarrilaron el pase a la final de la Liga de Campeones del equipo blanco, aseguró que "no" se "creía lo que estaba pasando".

La prensa inglesa destacó el carácter Del Real Madrid, calificando la eliminatoria contra el Manchester City como una de las mejores de la historia de la competición. "Dos minutos de locura noquearon al Manchester City", escribió The Times.

En definitiva, una "noche loca" que no solo despertó la expectación de la prensa inglesa, sino que también llegó hasta el vestuario del PSG y del propio Leo Messi, tal y como dejó constancia Kun Agüero, quien comentó el partido para la ESPN vía streaming.

En esta ocasión, el exfutbolista, retirado por unos problemas cardiacos, compartió pantalla con Óscar Ruggeri y Carlos Tévez. Marca Claro apunta que durante la retransmisión, el propio Agüero contó que le llegó un mensaje de Leo Messi que no dudó en leer en público en el inicio de la segunda parte de la prórroga. "Me escribe Leo", contó Kun a Tevez, quien le respondió: "¿Qué dice Leo?". A lo que Agüero respondió: "Déjate de joder, boludo€ No puede ser", en referencia a la remontada del Madrid.

"Es una locura, otro partido así no podés ganar. Nosotros jugábamos y esto la verdad...", contestaba atónito Carlos Tévez.

La respuesta del Kun Agüero a Messi

El Kun grabó un audio para contestar a Leo Messi: "¿Qué pasa pa? Estoy acá laburando y en realidad estoy recaliente. La verdad que no se puede creer. Encima le mando un audio a Ibai (Llanos) diciéndole 'qué suerte que tenés, qué orto', y nos hacen un penal. No se puede creer.... guacho, hablamos".