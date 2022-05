Fracasó en la Bundesliga y ahora le quieren colocar el paquete a Valencia o Betis

El centrocampista brasileño estaba llamado a marcar diferencias, pero apenas ha jugado nada tras dos temporadas y media en Europa

No todas las apuestas le salen bien a los equipos de fútbol. El fichar a jugadores muy jóvenes, promesas al final y al cabo, tiene un alto componente de riesgo que puede traer consigo una pérdida de dinero irrecuperable si estos chicos fueron adquiridos por un elevado coste. En los últimos años, buena parte de la política de refuerzos del Real Madrid ha pasado por esa estrategia, centrándose en Brasil, cuna de grandes talentos futbolísticos. De este país, el equipo madridista ha traído a los ya consagrados Vinícius Junior o Rodrygo Goes, que hoy día han sido importantes para ganar el título de LaLiga y llegar a la final de la UEFA Champions League, pero también ha sufrido varios fiascos, como fue el ya olvidado Lucas Silva o como le está pasando ahora con Reinier Jesús, el cual no termina de arrancar ni en el Real Madrid ni en Europa.

Reinier Jesús fue otra de las grandes apuestas de Juni Calafat, jefe de captación de Sudamérica para el Real Madrid y autor de los otros movimientos citados, el cual no dudó en aconsejar a la escuadra merengue que desembolsara 30 millones de euros al Flamengo para hacerse con los servicios de este centrocampista brasileño cuando aún tenía 18 años. Aterrizó en España a comienzos de 2020 para jugar en el Real Madrid Castilla, el cual abandonó en el verano de ese mismo año para irse por dos campañas, en calidad de cedido, al Borussia Dortmund de la Bundesliga de Alemania.

Allí ha tenido más luces que sombras, puesto que en estos dos cursos se ha limitado a jugar 38 partidos entre todas las competiciones oficiales, acumulando sólo un total de 741 minutos. Un bagaje muy escaso para un futbolista con un coste de 30 'kilos' y que fue fichado por todo un Real Madrid para que algún día fuera importante. De hecho, el conjunto aurinegro no ha dudado en devolverlo y no querer saber nada más de él.

Ahora surgen informaciones desde Madrid sobre Reinier que anuncian de que hará la pretemporada con el primer equipo que entrena Carlo Ancelotti con el objetivo de ganarse un sitio, aunque en el club capitalino son conscientes de que eso es muy complicado y ya le están buscando un nuevo destino. Estas mismas fuentes, principalmente el diario MARCA, afirma también que propuestas no le faltan la brasileño, ya que el Real Madrid ha recibido muchas llamadas interesándose por obtener sus servicios.

Según MARCA, Valencia CF y Real Betis han preguntado por Reinier, futbolista del Real Madrid

Surgió durante el mes pasado, cuando Mario Cortegana, periodista de MARCA, informó de que Reinier haría la pretemporada con el Real Madrid a pesar de que equipos como el Valencia CF y el Real Betis habían preguntado por el brasileño.

El Betis busca centrocampista, pero debido a la exigencia de jugar, de nuevo, en tres competiciones de máximo nivel durante la próxima temporada, desea a uno de mayor rango que Reinier, estando en la lista de posibles fichajes Dani Ceballos, tambien del Real Madrid, quien es al que realmente quieren en Heliópolis.

A sus 20 años recién cumplidos, Reinier Jesús tiene contrato con el Real Madrid hasta 2026 y al club blanco aún le quedan por amortizar 21,8 millones de euros de su traspaso, el cual se elevó hasta los 30 'kilos'.