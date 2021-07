La Real cita a Willian José para el primer entrenamiento de pretemporada

San Sebastián, 4 jul (EFE). - La Real Sociedad ha citado a Willian José para el primer entrenamiento de la pretemporada el próximo 8 de julio, a pesar de que el jugador brasileño no entra en los planes del club, que se reforzó en el mercado de invierno con la llegada del exdelantero del Sevilla Carlos Fernández.



Willian José, que se marchó en el mismo mercado rumbo a la Premier, al Wolverhampton, no ha tenido éxito en su cesión al club inglés, que no ha ejercido la opción de compra y William José, de momento, tendrá que empezar la pretemporada con el resto de sus compañeros si no se precipitan los acontecimientos en los tres próximos días.



Imanol Alguacil no contará lógicamente con los internacionales Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Martín Zubimendi, que tienen compromisos con la selección olímpica, al igual que el francés Modibo Sagnan, y que llegarán poco antes del inicio de competición.



También figuran en la relación de convocados para la precampaña Robert Navarro y Jon Pacheco, los jugadores del filial que han ascendido este año al primer equipo a todos los efectos, mientras que el internacional sueco Alex Isak se reincorporará el 16 de julio tras el descanso por el Europeo que ha disputado con su país.



Finalmente, en la lista del primer equipo está Gaizka Ayesa, guardameta que será del filial pero todavía a disposición del entrenador realista hasta que llegue un segundo portero, puesto para el que todo apunta al australiano Matthew Ryan, muy cerca de ser fichado por el club donostiarra. EFE