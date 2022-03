El futuro de Januzaj genera dudas

El extremo de la Real Sociedad sigue sin renovar su contrato y algunos de los equipos que lo querían, como Nápoles o Sevilla FC, no terminar de dar el paso para lograr su fichaje

Adnan Januzaj, futbolista de la Real Sociedad, se ha convertido uno de los próximos agentes libres que están capitalizando la atención y las noticias incluso antes de que se abra el mercado de fichajes en este verano. Su continuidad en la Real Sociedad no es segura, el acuerdo de renovación no se termina de sellar y mientras tanto equipos como Sevilla FC, al que fue vinculado en invierno, y el Nápoles, el que más fuerte ha pujado, se está pensando si apostar o no por el internacional belga, el cual se ha consolidado como uno de los mejores extremos de Europa gracias a su gran rendimiento en las últimas temporadas en la Real Sociedad.

Según informa y avanza Mundo Deportivo, es cierto que el Nápoles tiene como gran objetivo el fichar un futbolista de banda, de ataque, pero no es Januzaj el mejor colocado, ya que es una opción secundaria que está detrás de una serie de nombres que gustan más en el equipo partenopeo. Estos futbolistas son Michael Lang del Borussia Mönchengladbag, Berardi y Hamed Traoré, del Sassuolo, y Luis Sinisterra, del Feyenoord.

Con este contexto, Januzaj fue cuestionado por su futuro deportivo durante la concentración cn la selección de Bélgica estos días, a la que ha regresado tras varias fuera de los planes de Roberto Martínez, el seleccionador. "Realmente no puedo decir nada sobre mi futuro. Se habla mucho, pero no me importa demasiado. En el fútbol puede pasar de todo, pero en este momento estoy en la Real Sociedad. ¿El Nápoles? Yo estoy concentrado en mi equipo, no hago caso a lo que se comenta", aseguró.

La renovación de Januzaj con la Real Sociedad sigue parada

La Real Sociedad dio por cerrado un acuerdo de renovación con Januzaj a razón de tres temporadas, renovando al belga hasta 2025 a cambio de unos 3'5 millones de euros por temporada. O lo que es lo mismo, colocándose en el segundo escalón salarial de la plantilla, ligeramente por debajo de los emolumentos que perciben futbolistas como Mikel Oyarzabal, que marca el techo salarial, Isak, Merino o Silva. Un estatus que ahora también él desea de acabar renovando. Y es que Jokin Aperribay, presidente del club, estaría dispuesto a sumar una cuarta temporada, opcional, a las tres ya pactadas, al tiempo que subirle su ficha, pero no hasta los niveles que solicita el belga y su representante.

El interés del Sevilla FC por Januzaj está más apagado

Adnan Januzaj, futbolista de la Real Sociedad, fue vinculado con el Sevilla FC durante el enero pasado, si bien es cierto que las altas pretensiones económicas del futbolista, además de que en su posición están jugadores Suso y Lamela, enfriaron la posibilidad de que el conjunto de Nervión hiciera una ofensiva para adquirir sus servicios futbolistas en calidad de agente libre en este próximo mercado de fichajes de verano.