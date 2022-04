Imanol confirma los peores presagios para Carlos Fernández

El técnico de la Real confirma que el delantero no reaparecerá antes del final de temporada

Se confirma la tragedia. Año en blanco para Carlos Fernández, quien no podrá sumar ni un sólo minutos antes de que finalice la presente temporada, a la que le restan cinco jornadas aún por disputarse. El propio Imanol Alguacil lo ha confirmado en sala de prensa: "Doy casi por hecho que no va a llegar para lo que queda. Queda muy poco. No es nada serio. Son problemas musculares, esta vez en el sóleo, pero que no le dejan entrenar. Típicos problemas después de una larga lesión".

Una explicación de Imanol, quien considera que dichas molestias "no van a permitir competir este último mes" al de Castilleja de Guzmán, fichado por la Real Sociedad hace un año año a cambio de diez millones de euros, procedente del Sevilla FC.

La reaparición de Carlos Fernández, por tanto, no se producirá hasta la próxima temporada. Un 22/23 en la que el canterano sevillista tiene todas las esperanzas depositadas. Como jugador 'txuri urdin' dispone de contrato hasta 2027, por lo que tiene tiempo de sobra para demostrar su valía.



Año en blanco para Carlos Fernández con la Real Sociedad

Hace semanas que Carlos Fernández volvió con el grupo, aunque apartándose de los ejercicios más exigentes. Aquellos que pudieran complicar su reaparición. No quería pasos en falso en la Real Sociedad, y así ha sido. Por tanto, el delantero tendrá que esperar un poco más, contando con la próxima pretemporada por delante para comenzar desde cero junto al resto de sus compañeros. No hay mal que por bien no venga.

Y es que a Carlos Fernández no le queda otra que pensar en positivo, pues el fútbol no le está tratando del todo bien. En la 16/17, sin ir más lejos, ya sufrió otra rotura de ligamento cruzado que le cortó su progresión cuando formaba parte del Sevilla Atlético. Ya en su momento supo reponerse de ello. Justo lo mismo en lo que trabaja ahora.