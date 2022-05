La Real Sociedad pierde su oportunidad y Sorloth escucha ofertas

Los representantes del delantero noruego se reúnen este jueves con un club interesado en fichar al delantero

Alexander Sorloth ha sido una de las sorpresas más agradables de LaLiga y para la Real Sociedad en esta recta final de temporada. El noruego se ha erigido como la solución perfecta para el problema que ocasionó la grave lesión de Mikel Oyarzabal, que dejó al equipo donostiarra muy tocado deportivamente hablando. Imanol Alguacil, entrenador txuri urdin, tocó piezas y dio con la tecla con la titularidad de Sorloth, llegando a cambiar su clásico 4-3-3 para alinear a dos delanteros físicos y con mucha calidad, como Sorloth e Isak, juntos en el once inicial. Un dolor de cabeza para los conjuntos rivales y una bendición para la Real Sociedad que continúa sexta clasificada, que da acceso a jugar la siguiente edición de la UEFA Europa League, a falta de tres jornadas para el final de la competición. Aun así, a la Real Sociedad le ha surgido un problema con Sorloth porque perdió la oportunidad de asegurar su continuidad como realista y ahora el entorno del noruego busca la mejor opción económica y deportiva posible para su futbolista.

Hay que repasar lo ocurrido durante la temporada para detectar el problema que tiene ahora la Real Sociedad con Alexander Sorloth. El noruego no se asentó como titular hasta abril. Justo en ese mes expiraba la opción de compra de 16 millones de euros que tenía el equipo vasco por el delantero noruego, que está cedido por el RB Leipzig. La Real Sociedad no la ejecutó y ahora se ve inmerso en una carrera por conseguir el fichaje de Sorloth. El rendimiento del escandinavo no ha pasado desapercibido en otros equipos, siendo el Besiktas de Turquía el que más interés ha mostrado últimamente. De hecho, según avanza AS, los representantes de Sorloth estarán este jueves en Estambul para dar a conocer las condiciones económicas que exige el delantero. El club otomano ya ha mostrado públicamente su deseo de ficharlo. "La Real Sociedad, que es donde está cedido, tiene ahora la opción, pero sus derechos se mantienen hasta finales de abril y se desconoce si lo usarán o no. La elección y decisión del Leipzig también son importantes, todo se aclara en mayo. ¿Qué equipo no querría a Sorloth en este momento? No se sabe cómo serán los encuentros tanto con su club como con él mismo", dijo Ceyhun Kazanci, director deportivo del Besiktas, hace unas semanas.

Mientras tanto, el plan de la Real Sociedad no ha cambiado y la esperanza es volver a negociar con el RB Leipzig por Sorloth, el cual tiene contrato con el conjunto germano hasta 2025. El de Trondheim siempre ha mostrado su intención de quedarse en la Real Sociedad, pero no descarta tampoco ningún otro destino. Así lo argumentó hace un tiempo. "Hablé con mis agentes hace un par de meses, pero prefiero centrarme ahora en lo que queda, enfocarme en terminar la temporada lo mejor posible y cuando acabe ya veremos".