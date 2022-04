El plan Sorloth

La Real no ha hecho efectiva la opción de compra de 16 millones de euros que pactó con el Leipzig y que ya ha cumplido

El cambio de sistema que Imanol ha implantado en la Real Sociedad, pasando a jugar con dos delanteros, ha potenciado el protagonismo del escandinavo Alexander Sorloth como 'txuri urdin'. El noruego suma seis goles y una asistencia en 39 partidos disputados con la Real, dejando atrás ese papel más discreto con el que comenzó la temporada. Un protagonismo que no acaba de refrendar del todo con una mayor aportación goleadora, lo que espera poder conseguir a partir de ahora.

"Parece que él (Imanol) está contento conmigo. Hemos hablado de lo que me falta para meter más goles, pero todo está muy bien", ha dicho el propio Sorloth, quien está al tanto de su futuro, durante una entrevista con Mundo Deportivo: "Hablé con mis agentes hace un par de meses, pero prefiero centrarme ahora en lo que queda, enfocarme en terminar la temporada lo mejor posible y cuando acabe ya veremos. La Real es un gran club, no hay duda. Me gusta cómo se juega en España y tengo grandes amigos aquí y sí, me gustaría continuar. Pero como te he dicho antes, lo mejor es que lo dejemos para el final de temporada".

Cedido por el RB Leipzig hasta final de temporada, la Real Sociedad dispone de una opción de compra por valor de 16 millones de euros. Cuatro kilos más que lo que las páginas especializadas fijan como valor de mercado de Sorloth, 12 kilos. De ahí que en la Reale Arena no hayan querido lanzarse a por ella. De hecho, la citada opción ya ha cumplido, por lo que la Real tendrá que negociar en junio con el Leipzig si finalmente quiere quedarse con el atacante noruego en propiedad.

Y es que la intención del conjunto de San Sebastián, según apuntan fuentes locales, es precisamente esa, la de negociar la continuidad del futbolista por debajo de la opción de compra pactada en su momento. Un nuevo escenario que pone los contadores de nuevo a cero e iguala a la Real con el resto de clubes interesados. Entre ellos un Besiktas que querría aprovechar la nueva situación que se le presenta, como el propio director deportivo del conjunto otomano, Ceyhun Kazanci, ha reconocido.

"La Real Sociedad, que es donde está cedido, tiene ahora la opción, pero sus derechos se mantienen hasta finales de abril y se desconoce si lo usarán o no. La elección y decisión del Leipzig también son importantes, todo se aclara en mayo. ¿Qué equipo no querría a Sorloth en este momento? No se sabe cómo serán los encuentros tanto con su club como con él mismo", dijo Kazanci.

Cabe recordar que Alexander Sorloth ya militó en Turquía, en el Trabzonspor, donde anotó 24 tantos en la 19/20. De ahí que el Besiktas conozca muy bien cuáles son sus cualidades para el fútbol otomano.