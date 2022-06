Take Kubo: entre la cesión y el traspaso para hacer pupa a la España de Luis Enrique en el Mundial de Qatar

El futbolista japonés no entra en los planes del Real Madrid, con quien tiene contrato hasta 2024, que le busca nuevo club para que siga teniendo minutos

Una vez, casi, solventado el capítulo de fichajes, el Real Madrid ahora mismo está centrado en darle salida a sus descartes. Dejando al margen los casos de Dani Ceballos y Marco Asensio, a los cuales desea mantener en su plantilla, el club blanco trabaja en buscarle acomodo a algunos de los futbolistas que no han tenido minutos o que regresan después de estar cedidos durante la pasada campaña. Uno de ellos es Take Kubo que tras fichar por el Real Madrid no termina en encontrar la estabilidad deportiva, ya que ni en el RCD Mallorca, ni en el Villarreal CF, ni en el Getafe CF ha rendido como se esperaba. Le tocará salir, de nuevo, del Real Madrid al japonés que a pesar de su irregularidad sigue manteniendo un buen caché y despertando el interés de grandes clubes que desean reclutarlo. Uno a los que siempre ha sido vinculado, al igual que le ocurría con el Real Betis, es la Real Sociedad, quien ahora sí está apostando fuerte por hacerse con el atacante nipón.

La Real Sociedad ha establecido conversaciones formales con el Real Madrid para conseguir los servicios de Takefusa Kubo. Así lo avanzó Radio San Sebastián, quien añadió que la escuadra donostiarra desea ficharlo, mientras que el Real Madrid, por el momento, sólo se plantea cederlo, o venderlo con una opción de recompra. Un movimiento que ha hecho con otros jóvenes valores que el Real Madrid tenía en su plantilla. Esta primera charla ya traído una respuesta negativa blanca, la cual no ha detenido la operación que sigue en marcha, puesto que tiene la aprobación del propio Kubo.

Take Kubo ve con buenos ojos su llegada a la Real Sociedad, puesto que en el Real Madrid no tiene hueco debido a que por culpa del retraso en la nacionalización de Vinícius Junior todas las plazas de extracomunitarios en el club blanco están ocupadas. Además de ello, el japonés sabe que la competencia en la ofensiva madridista en enorme y que no contaría con muchos minutos para mostrar sus cualidades futbolísticas y por tanto no progresaría que es lo que necesita a sus 21 años recién cumplidos.

Por otro lado, hay que añadir que uno de los objetivos de Take Kubo es llegar en la mejor forma posible para el Mundial de Qatar que se disputa entre noviembre y diciembre de este año 2022 en el que será una de las puntas de lanza de Japón, la cual es rival de España en la fase de grupos donde intentará hacer mucha pupa o eliminar al combinado que lleve Luis Enrique.

Tras cuatro cesiones en LaLiga, Take Kubo busca su sitio en España, ya sea cedido o traspasado de forma definitiva. Con contrato con el Real Madrid hasta el verano de 2024, el conjunto blanco todavía tiene esperanzas en él, pero la Real Sociedad está apostando fuerte, tanto que está dispuesto a echar el resto.