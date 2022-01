Antonio Puertas se deja querer: ''Si me llama el Almería yo no lo voy a dudar''



El jugador almeriense del Granada CF, Antonio Puertas, ha dejado la puerta abierta a un posible regreso del extremo nazarí a la que fue su casa durante varias temporadas, la UD Almería. El futbolista natural de Benahadux nunca ha escondido su amor por los colores del equipo de su tierra, al que tuvo la oportunidad de defender en los terrenos de juego de toda España en tres temporadas: dos como jugador del primer equipo y otra en el filial rojiblanco.

En una entrevista concedida a La Gran Jugada de Canal Sur Radio Almería, el benaducense ha hablado sobre el buen momento que atraviesa su equipo actual y, más concretamente, su buen estado de forma: ''Hemos pillado una buena racha, yo también me encuentro en forma. Al principio nos costó bastante conseguir puntos, era todo un poco nuevo después de tres años fantásticos. El equipo ahora se ha asentado y está con mucha confianza. Estamos consiguiendo muchos puntos y jugando bastante mejor''.

También comentó las claves en las que se basa su largo periodo en Granada y, como no podía ser de otra forma, la cercanía a su tierra natal es algo muy importante: ''Esta es mi quinta temporada en el primer equipo, también estuve tres en el filial en una etapa anterior. Me encuentro muy a gusto en la ciudad, me siento muy querido. El tener también a mi familia y a mi ciudad cerca hace que esté mucho mejor. Cada vez que tengo unos cuantos días libres no dudo en bajar para visitar a la familia y a los amigos''.

Es poca la distancia que hay de ambas ciudades, pero alguno podría pensar que Puertas se podría haber olvidado del equipo de su tierra. Esto ni mucho menos es así. ''Lo llevo viendo estos años atrás que está rozando el ascenso y el poder volver a Primera División. Este año parece que las cosas están yendo bien desde el principio. Se ve un equipo muy sólido, que juega igual en casa o fuera. Es un equipo bastante fiable y con buenos jugadores. Ojalá se mantengan en la posición que están y puedan conseguir el ascenso tan deseado''.

Cuando Puertas hizo las maletas rumbo a Granada, el Almería seguía bajo la gestión del anterior presidente, Alfonso García, con el que tuvo algún que otro roce en las negociaciones de su renovación. Ahora el club es muy distinto al que dejó y así lo reconoce: ''El equipo ha cambiado entero de cuando yo estaba. Me alegro igualmente de que les vaya tan bien y ojalá que suban. Ojalá ver un Almería-Granada en Primera. Cuantos más equipos de Andalucía en Primera mucho mejor. Y si es el de mi tierra, más todavía. Le viene bien a la ciudad y a todos para ver fútbol de Primera División''.

Preguntado por la posibilidad de que vuelva a vestir los colores rojiblancos, pero esta vez en una segunda etapa en el Almería, Antonio Puertas se deja querer y no descarta un posible regreso en el futuro: ''Yo tengo dos años más de contrato aquí. Aquí me siento muy cómodo y muy a gusto. De momento no tengo pensado otra cosa. Si es cierto que cuando aquí se me acabe el contrato, si me llama el Almería yo no lo voy a dudar. Yo allí estuve muy cómodo y es el equipo que me abrió las puertas a poder jugar en el fútbol profesional. No me importaría algún día volver''.