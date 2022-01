APiernaCambiada: El Almería ahora debe agarrarse a Sadiq

Bienvenidos a #APiernaCambiada, el espacio de análisis y opinión de la sección del Almería en ESTADIO Deportivo. Hoy toca hablar de otro mal episodio de la UD Almería en este mes de enero. Un mes que está siendo infausto: en 5 partidos solo se ha conseguido evitar la derrota en una de las ocasiones. Cuatro derrotas en las que el Almería ha perdido toda la ventaja que tenía con respecto a sus perseguidores en LaLiga Smartbank.

El Almería ya no es líder. El Eibar tras su victoria ayer en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo se coronó como nuevo líder de la categoría tras ganarle también el goalaverage particular al conjunto indálico.

Ayer vimos mejor fútbol, es verdad. Vimos mejor fútbol, pero vimos los mismos síntomas que pudimos ver en Lugo y eso no termina de tranquilizar a la parroquia rojiblanca. Es verdad que los primeros 10 minutos no fueron los mejores: el Almería volvía a salir un poco frío. De hecho el gol de Edu Expósito llega tras una segunda jugada que termina en un rechace que empala de la mejor de las maneras. Un tiro imparable, un golazo. Aunque Rubi luego dijo en rueda de prensa que sea esa jugada se había trabajado.

Faltó un poco convicción, no solo a la hora de meter la pierna, como en el caso de De la Hoz que era el encargado de tapar ese tiro, sino en muchas cosas. Faltó convicción a la hora de buscar los tiros. Es verdad que el Almería según se ve en las estadísticas dominó claramente el partido. Incluso se puede decir que el resultado de la derrota es injusto porque el Almería tira 3 veces más que el Eibar.

Pero al final el Eibar golpea dos veces y con esas dos veces le bastó para llevarse el gato al agua en sendas ocasiones. El gol de Quique ya sentenció cualquier opción rojiblanca. Fíjate que lo intentó el equipo rojiblanco especialmente tras la entrada de un 9. Eso fue lo que yo creo que echó más en falta el conjunto rojiblanco en toda esta mala racha. Llegó Juan Villar y Ramazani tuvo su mejor papel desde que también cayeran lesionados tanto Villar como Dyego Sousa.

Se antoja necesaria la figura del 9. Juan Villar está operativo y vuelve Sadiq Umar. Es a lo que se tiene que agarrar la UD Almería. El nigeriano vuelve después de que su selección haya sido eliminada en la Copa de África. Ahora es el momento para que la vuelta de Sadiq suponga un punto de inflexión no solo en lo futbolístico, que también, porque va a aportar muchísimas soluciones a nivel ofensivo de las que hasta ahora había carecido la UD Almería.

No solo eso: en lo anímico, la vuelta de Sadiq puede significar, quizá, la vuelta a la senda de la victoria de la UD Almería. Eso es en lo que deben de creer los futbolistas de Rubí.

Creo que se vio una buena cara en la mayor parte del partido pero 20 minutos emborronan esa buena cara. El Eibar es verdad que estuvo cómodo a pesar de que Yoel hizo dos buenas intervenciones para salvar a los eibarreses.

Al final, si se sigue esta línea con Sadiq y con una mejora en la parcela defensiva, el Almería puede volver a ser lo que era. Como dice el dicho en inglés: 'la remontada va a ser todavía mayor que lo que pasó antes'. Así que yo elijo creer. Elijo confiar en el Almería, sobre todo con la vuelta de Sadiq al Estadio de los Juegos del Mediterráneo.