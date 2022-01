Un regreso muy especial al Carlos Tartiere

El partido del sábado, que enfrentará al Oviedo con el Almería, será un partido muy importante para ambos conjuntos. Un partido crucial en los intereses de carbayones y rojiblancos en sus aspiraciones por conseguir el ascenso: el Almería por la vía directa y el Oviedo colándose entre los seis primeros para disputar el playoff de ascenso a LaLiga Santander.

Ambos conjuntos llegan con muchas necesidades después de dos duras derrotas. El Oviedo recibió un severo correctivo en el estadio Heliodoro Rodríguez López a manos del Tenerife, que goleó por 4-0 a los ovetenses. El Almería por su parte perdió el liderato que ostentaba desde hacía 14 jornadas tras perder en su propio estadio frente al ahora líder de la categoría, la SD Eibar.

Es un partido muy especial por todas estas razones, pero hay una más que se le puede sumar. El sábado a las 21:00 se consumará un regreso muy especial al terreno de juego del Carlos Tartiere.

Se trata nada más y nada menos del regreso de Juanjo Nieto a la que fue su casa durante dos temporadas. El lateral derecho recaló en la UD Almería esta temporada tras terminar contrato con el Oviedo el 30 de junio de la pasada temporada. Fue uno de los varios fichajes que realizó la entidad rojiblanca a coste cero y con experiencia en la categoría de plata del fútbol español.

Su salida, de forma gratuita, no terminó de gustar demasiado en la afición del Oviedo. Tampoco le gustó mucho al ex jugador carbayón, que en unas recientes declaraciones concedidas a La Nueva España en la previa de este choque liguero aseguraba que ''el Oviedo no me ofreció renovar hasta que no acabé el contrato''.

A pesar de una salida que pudo haber sido más beneficiosa para ambas partes tanto en lo económico como en lo emocional, Nieto reconoce que no olvida de dónde viene y admite que sus dos temporadas como jugador del Oviedo fueron únicas e irrepetibles: ''Nunca voy a olvidar lo que sentí en el Tartiere y agradeceré el recibimiento, sea cual sea''.

Tendrá complicado eso sí poder volver a pisar el césped de la que un día fue su casa, pues la vuelta de Sadiq Umar al once titular de la UD Almería causa un efecto dominó que termina retrasando la posición de un Alejandro Pozo intratable al lateral derecho. Podría ser una opción para Rubi en el segundo tiempo, para precisamente adelantar a Pozo al extremo y añadir piernas frescas en defensa.