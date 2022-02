El posible once del Almería ante el Ibiza

El Almería de Rubi vuelve a la competición este viernes, ante el Ibiza, en busca de ese necesario punto de inflexión que haga cambiar la espiral negativa en la que se ha metido el plantel, tras tres derrotas consecutivas en LaLiga Smartbank; cuatro en sus cinco últimas jornadas.

Una dinámica para olvidar que le ha llevado a lapidar su suculenta ventaja con respecto a sus perseguidores, cuando en diciembre era líder indiscutible de Segunda división, con una colchón importante sobre el resto. Un enero para olvidar que le ha hecho caer de manera estrepitosa hasta la tercera posición de la tabla, tras el Eibar y el Valladolid.

La UD Almería ha perdido en las últimas semanas todas las virtudes que le convirtieron en amo y señor de la Segunda división durante toda la primera vuelta. Débil atrás, es también ineficaz en ataque.

Por ello, este viernes (21:00 horas), ante el Ibiza, en Los Juegos del Mediterráneo, el conjunto indálico necesitará del apoyo de los suyos para intentar sumar de nuevo de tres. Un triunfo con el que olvidar un enero gris y con el que volver a reconstruir la lucha por el ascenso directo, que semanas atrás parecía pan comido.

Rubi, a quien se le ha caído el equipo sin conseguir darle solución a lo largo de las últimas jornadas, no descarta introducir alguna novedad o hacer rotaciones en alguna posición.

No es descabellado, por ejemplo, que Curro Sánchez ocupe el lugar del portugués Samú, quien no viene estando muy acertado. Akieme y Centelles, por ejemplo, también pugnarían por la titularidad en el lateral izquierdo. No te pierdas nuestra galería con el posible once de la UD Almería ante el Ibiza este viernes.